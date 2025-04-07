Цена нефти Brent упала ниже $64 впервые с апреля 2021 года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года. К 1:39 мск, по данным Investing.com, цена июньских фьючерсов достигла $63,54 (–3,11%).

По состоянию на 01:18 мск цена на Brent ускорила снижение и торговалась на уровне $63,46 за баррель (–3,29%).

4 апреля на лондонской бирже ICE фиксировалось падение цены Brent ниже $65. Ранее Brent достигала этой отметки 23 августа 2021 года.

Цена нефти Brent начала падать 3 апреля. Динамику в том числе спровоцировали заявления ОПЕК+ после переговоров восьми стран-участниц.

Подробности — в материале «Ъ» «У черного золота снова черные дни».