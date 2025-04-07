Постпред Ульянов: отсутствие Евросоюза на переговорах по Украине неизбежно

Неучастие в переговорах по урегулированию украинского кризиса является естественным и неизбежным шагом стран ЕС. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он прокомментировал расстройство Евросоюза из-за отсутствия на переговорах.

«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно»,— отметил господин Ульянов в Telegram-канале.

По его словам, объединение сделало все возможное, чтобы его воспринимали исключительно как сторону, которая «ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС».

Дипломат также отметил, что есть информация о подборе европейских представителей на переговоры по Украине. «Кто им сказал, что их выбор будет приемлем для одного из двух основных переговорщиков — России?» — заключил господин Ульянов.

Об участии ЕС в ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».