В Бурятии тушат 13 лесных пожаров площадью 370 га

В Бурятии горит лес на общей площади 370 га, сообщили в Российском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Два из действующих 13 пожаров локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

В городе Улан-Удэ и Заиграевском районе удалось потушить пожары на площади 24,3 га. К борьбе с огнем подключены 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

«Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем»,— говорится в сообщении агентства. Уточняется, что всего за сутки возгорания были обнаружены в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Тункинском, Хоринском районах и столице Бурятии.

«Самой непростой является обстановка в Еравнинском районе, лесные пожарные работают над ликвидацией шести возгораний, для наращивания группировки направлено более 100 специалистов из других районов республики»,— отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев. Он напомнил, что весенний пал травы запрещен.

С 4 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.