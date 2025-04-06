Оборотные штрафы из «Чистого воздуха»

В последние недели обострились дискуссии о планах правительства ввести оборотные штрафы за нарушение квот вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» — квотирование введено в наиболее грязных промышленных городах РФ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на расчете штрафов исходя из выручки конкретных объектов, а не компаний в целом и предлагает отложить введение штрафов. В комитете по экологии Госдумы говорят, что откладывать принятие законопроекта больше нельзя, и призывают рассмотреть его в весеннюю сессию в предложенном варианте — чтобы не допустить срыва нацпроекта «Экологическое благополучие».

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Госдума может вернуться к рассмотрению правительственного законопроекта, предполагающего введение оборотных штрафов за нарушение соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в воздух (№594956–8, внесен год назад — 5 апреля 2024 года). Проект предполагает, что наказание «будет стимулировать компании исполнять инвестпрограммы по модернизации производственных мощностей». Второе чтение планировалось на осеннюю сессию 2024 года, но этого не произошло.

Федпроект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», а с 2025 года — «Экологическое благополучие» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух. Сначала в него вошли 12 крупных промышленных центров, а с 1 сентября 2023 года подключились еще 29 городов (см. “Ъ” от 11 июля 2022 года). До конца 2026 года первым 12 участникам необходимо уменьшить выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года, а новым городам, включенным в федпроект,— вдвое к уровню 2020 года до конца 2030 года.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что работа над поправками к законопроекту идет «на площадках правительства и Госдумы, рассматриваются предложения всех заинтересованных сторон». Ранее министерство уже сделало послабления для госмонополий, снизив им базу для расчета штрафов в десять раз (см. “Ъ” от 21 февраля).

Против принятия документа в предложенном варианте выступает РСПП.

Как объяснил “Ъ” источник в организации, при предложенном Минприроды подходе возникает риск двойного штрафа для компаний, имеющих несколько объектов, а законопроект ставит в неравные условия промпредприятия по сравнению с естественными монополиями.

Также необходимо учитывать санкции, финансовую нагрузку на фоне высокой ставки ЦБ, опережающую индексацию тарифов инфраструктурных монополий, введение экспортных пошлин и повышение налоговой нагрузки на экономику. РСПП, в частности, предлагает закрепить норму о расчете штрафов только от выручки, которая генерируется на квотируемом объекте, и отсрочить введение штрафов до 1 января 2028 года.

Дата второго чтения документа не называется, но глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале сообщил, что парламентарии намерены активизировать работу: «Переносить сроки больше никто не будет… Если компании до сих пор не приняли свои планы по достижению квот, это необходимо считать стопроцентным невыполнением». «Некоторые участники эксперимента уже заявляют о рисках срыва сроков выполнения квот до 31 декабря 2026 года»,— подтвердил “Ъ” замглавы комитета Александр Коган, настаивая на том, что работу требуется продолжить и только штрафы от общей выручки «обеспечат реальную ответственность предприятий».

Принятие документа должно поставить точку в длительном споре между государством и промышленниками, но на фоне все более строгих требований к экологической ответственности предприятий решение может оказаться не в пользу последних, тем более что изначальный вариант законопроекта был жестче и не предполагал градации штрафов в зависимости от выручки компании—владельца актива-нарушителя. К тому же проект «Чистый воздух» неоднократно критиковали за постоянный сдвиг рамок эксперимента, дублирование и пересечение норм и непрозрачность данных (см. “Ъ” от 22 декабря 2023 года). По итогам 2024 года федеральный проект также вошел в число самых проблемных (см. “Ъ” от 19 марта). Впрочем, с учетом столь противоположных позиций сторон поиск компромисса может затянуться.

Анна Королева