Больше народа — больше кислорода

Правительство значительно расширило перечень городов—участников эксперимента по квотированию выбросов в атмосферу: их было 12, а теперь станет 41. По планам чиновников, к 2030 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу поселений должны снизиться вдвое. Эксперты приветствуют решение, но указывают, что далеко не все из 12 городов «первого списка» выполнили задачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство увеличило число городов—участников федерального проекта «Чистый воздух» с 12 сразу до 41. Напомним, ранее Владимир Путин поручил к концу 2024 года не менее чем на 20% снизить выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эта цель была закреплена в федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». А в 2019 году был принят закон, устанавливающий механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов. Этот эксперимент проводится в упомянутых 12 городах. Региональные власти должны были подготовить сводные расчеты с выбросами в атмосферу — не только от промышленных предприятий, но и от транспорта, социальной и коммунальной инфраструктур. На основании этих данных Роспотребнадзору поручили определить перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья. После этого были введены квоты — величины допустимых выбросов в окружающую среду, которые предприятия не должны превышать. Согласно данным Минприроды, в перечень квотируемых входили 487 объектов в 12 городах.

При этом эксперты и чиновники неоднократно указывали на некорректность списка из 12 городов. Так, Счетная палата отмечала, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 российских городах, причем среди них были лишь шесть из «списка 12». В 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору представить актуальный перечень (см. “Ъ” от 20 октября 2020 года). А в апреле 2021 года президент поручил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города страны, где есть проблемы с качеством воздуха (см. “Ъ” от 21 апреля 2021 года).

Теперь правительство добавило к 12 городам еще 29: Абакан, Ангарск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Гусиноозерск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Лесосибирск, Махачкала, Кызыл, Минусинск, Новочеркасск, Петровск-Забайкальский, Ростов-на-Дону, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск. По планам чиновников, к 2030 году в этих городах вдвое сократятся выбросы загрязняющих веществ по сравнению с показателями 2020 года. Для новых участников эксперимент по квотированию должен начаться с 1 сентября 2023 года. В каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. «Для достижения уровня установленных квот промышленные предприятия в этих городах должны пройти модернизацию,— отмечают в Минприроды.— Также власти городов—участников эксперимента при финансовой помощи федерального центра примут меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта. В планах — перевод жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта».

Эксперт «Гринписа России» Елена Васильева приветствует расширение списка городов и намерение снизить выбросы в два раза: «Но все же хотелось бы, чтобы проект разрастался не только вширь, но и вглубь. И было видно, когда же в выбранных городах превышений нормативов качества воздуха не будет совсем». Впрочем, она указывает, что в половине из 12 городов, где эксперимент должен завершиться уже в 2024 году, Росгидромет продолжает фиксировать случаи экстремально высокого и высокого загрязнения воздуха. Например, в 2021 году в Норильске было зафиксировано 195 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, отмечает она. «При сокращении объемов выбросов даже вполовину количество вдыхаемых жителями загрязняющих веществ все равно будет значительным»,— указывает она. Отметим, регионы в 2021 году получили 9 млрд руб. по программе «Чистый воздух». В 2022 году правительство направит 12,9 млрд руб. для перевода отопления частных домовладений Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы «с угля на альтернативные виды топлива».

Анна Васильева