Минприроды хочет изменить расчет штрафов за превышение выбросов в атмосферу

Минприроды предложило уточнить механизм расчета выручки, на основе которого определят размеры штрафов за превышение компаниями квот на выбросы в атмосферу. Ведомство инициировало послабление для естественных монополий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта, внесенного правительством в Госдуму в апреле 2024 года. Первое чтение он прошел в июне. Предполагалось, что штраф будут исчислять от годовой выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) на объекте, для которого введены квоты. Минприроды хочет, чтобы оборотный штраф взимали в размере от всей выручки юрлица. Как пояснил собеседник агентства, у ряда компаний «пообъектная выручка будет равна нулю».

Штрафы для компаний не изменили: за превышение квот в пределах до 10% грозит штраф 0,1–0,2% от выручки, превышение до 25% — штраф 0,2–0,5% от выручки (но не менее 2 млн руб.), в пределах 25–50% — штраф 0,5–1% от выручки (от 3 млн руб.), 50–75% — штраф 2–3% от выручки (от 4 млн руб.), более 75% — штраф 4–5% от выручки (от 5 млн руб.). Исключение предлагается сделать для естественных монополий — им базу для расчета штрафа снизят в 10 раз.

В поправках уточняется, что наказание могут назначить не более одного раза. Срок давности по административному правонарушению увеличили с года до двух лет.

Эксперимент по квотированию вредных выбросов запустили в 2020 году в 12 городах — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2022-м эксперимент продлили до конца 2026 года.