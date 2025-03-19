Минприроды пообещало более чистое будущее

Претензии депутатов Госдумы и Счетной палаты к качеству реализации нацпроекта «Экология» стали темой еще одного заседания профильного комитета нижней палаты. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов часть обозначенных депутатами проблем признал, но с оценкой «мусорной реформы» как «провальной» не согласился. В свете обновления экологической повестки властей Минприроды придется активнее решать застарелые проблемы с отходами, выбросами, с ликвидацией накопленного вреда природе. Ведомство настаивает, что оно к этому готово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Минприроды Александр Козлов на заседании комитета по экологии Госдумы рассказал о результатах работы своего ведомства в 2024 году и планах работы на 2025-й. Его отчет фактически стал попыткой ответа на претензии депутатов, которые прозвучали в конце января на заседании этого же комитета. Тогда с докладом выступал первый замглавы Минприроды Константин Цыганов (см. “Ъ” от 31 января).

Как выяснилось, вопросов к качеству реализации нацпроекта «Экология», завершенного в 2024 году, у парламентариев за полтора месяца не убавилось. Они вновь говорили о сложностях с достижением целей проектов «Чистый воздух», «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Были вопросы и по части ликвидации объектов накопленного предприятиями вреда, и по введению расширенной ответственности производителей (РОП).

Александр Козлов наличие сложностей признал, отметив, что Минприроды их решает, в том числе с привлечением правоохранительных органов. При этом он отказался считать ход «мусорной реформы» провалом (как утверждали парламентарии), хотя и подтвердил нехватку в стране 129 тыс. контейнерных площадок, 350 тыс. контейнеров и 7 тыс. единиц спецтехники. При этом министр отметил, что сейчас свыше 50% коммунальных отходов все же направляется на обработку, 14% утилизируется, доля полигонного захоронения ТКО снижена на 17%.

Большинство поднятых депутатами вопросов носят межведомственный характер, в их решении должны участвовать и другие структуры, подчеркнул господин Козлов. Для очистных объектов, по которым систематически фиксируются срывы сроков строительства, требования уже ужесточаются — деньги на них будут перераспределяться, пообещал министр (напомним, у правительства есть механизм передачи средств от «отстающих» строек «опережающим»; см. “Ъ” от 3 апреля 2023 года). Одним из источников финансирования проектов министерство видит введенную расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Потенциально, полагает министр, соответствующие сборы с них можно увеличить с 4 млрд до 50–70 млрд руб. в год.

Выступивший на заседании аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов сообщил, что в 2024 году в природоохранной сфере были выявлены нарушения на 86,8 млрд руб. (в 2023-м их было на 74 млрд руб.; см. “Ъ” от 31 мая 2024 года). Госаудиторы, в частности, выявили проблемы с исполнением бюджета и составлением отчетности, нецелевым использованием средств, подгонкой показателей нацпроекта «Экология» под итоговый результат, а также медленной работой по решению вопросов с обращением ТКО, а также в части снижения выбросов и сбросов.

Отметим, что тема экологии во властных кабинетах сейчас стала звучать громче в том числе в связи с активизацией в публичном поле профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева (см. “Ъ” от 17 марта), который уже провел несколько мероприятий, касающихся ТКО. По всей видимости, с учетом еще и не ослабевающего контроля за процессами со стороны Госдумы и Счетной палаты Минприроды придется решать поставленные перед ним задачи оперативнее.

Анна Королева