Немецкие крайне правые догнали победителей

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) сравнялась в опросах общественного мнения с победившим на выборах блоком христианских и социальных демократов, что стало рекордным ростом для крайне правой партии с момента ее создания. А консерваторы, наоборот, за шесть недель лишились одной шестой части своих сторонников. Главная причина этого — в пробуксовке переговоров о создании правящей коалиции с социал-демократами. Правительство еще не сформировано, но немецкие избиратели уже разочарованы в нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники партии «Альтернатива для Германии» в Берлине

Фото: Christian Mang / Reuters Сторонники партии «Альтернатива для Германии» в Берлине

Фото: Christian Mang / Reuters

«Альтернатива для Германии» и блок христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) набрали по 24% поддержки, свидетельствуют итоги опроса института общественного мнения INSA, подготовленного для газеты Bild am Sonntag и обнародованного 6 апреля.

На внеочередных выборах в Бундестаг 23 февраля ХДС/ХСС набрал 28,5%, то есть за шесть недель блок-победитель фактически потерял каждого шестого избирателя. «Еще никогда не было такой потери поддержки в период между федеральными выборами и формированием правительства»,— отметил глава INSA Герман Бинкерт. И пояснил, что главным образом избиратели оказались разочарованы тем, что ХДС/ХСС пока не смог «одержать победу» в коалиционных переговорах со своим потенциальным партнером в лице социал-демократов (СДПГ).

Действительно, коалиционные переговоры между потенциальными партнерами идут с трудом, что вызывает в рядах ХДС разочарование главой консерваторов Фридрихом Мерцем. ARD-DeutschlandTrend фиксирует, что каждый третий избиратель ХДС не доверяет курсу партии, а 70% — не верят в самого будущего канцлера. Такие цифры вместе с ожиданиями скорой победы АдГ в опросах общественного мнения создают огромное давление на победивший на выборах блок.

После победы на выборах Фридрих Мерц заявлял, что рассчитывает стать канцлером до Пасхи, которую в Германии будут отмечать 20 апреля, но, судя по всему, договориться к этому времени сторонам не удастся.

Для этого есть несколько причин. Прежде всего, итоги выборов не позволяли блоку ХДС/ХСС сформировать двухпартийное правительство с кем-либо, кроме СДПГ (от сотрудничества с крайне правой АдГ господин Мерц сразу же отказался). И в ситуации, когда у блока-победителя не оказалось выбора, его потенциальные партнеры стали требовать больших уступок.

Одной из первых проб сил социал-демократов стала продавленная ими фискальная реформа, а именно ослабление так называемого долгового тормоза, который не позволял увеличивать размер госдолга ФРГ сверх установленного лимита 0,35% ВВП.

Теперь же для расходов на оборону будут применяться другие нормы, а общая сумма новых кредитов может превысить €1 млрд, что вдвое больше бюджета страны.

И то, что старшие партнеры пошли на эту реформу, серьезно ударило по позициям ХДС/ХСС. Дело в том, что всю предвыборную программу Фридрих Мерц построил на обещании сократить расходы и заверениях, что «долговой тормоз» продолжит свою работу. И последующий резкий отход от прежних взглядов не нашел понимания не только среди части электората, но даже в самом блоке. Критику вызвало и то, что реформа была проведена через парламент старого созыва при помощи голосов социал-демократов и зеленых. Последним Фридрих Мерц «подарил» €100 млрд на борьбу с изменением климата, то есть одобрил расходы, которые изначально не фигурировали в его законодательной инициативе. В итоге спустя недели после выборов в немецком обществе сложилось четкое восприятие, что консерваторы — слабая власть, легко поддающаяся давлению.

Несмотря на то что к 24 марта 16 рабочим группам ХДС/ХСС и СДПГ удалось представить результаты своей работы по подготовке коалиционного соглашения, его содержание не вызвало положительного отклика. Причина — в отсутствии обещанных политических изменений.

Сторонам пока не удалось договориться о существенном ужесточении миграционной политики, именно на нее делал упор господин Мерц, а также по налоговой политике и системе социальных выплат.

Усугубил ситуацию и тот факт, что ХДС/ХСС и СДПГ отменили рабочую сессию Бундестага нового созыва. Он впервые собрался 25 марта и теперь возобновит работу не раньше середины мая, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Такой задержки в немецкой политике не видели уже давно.

В рядах «Альтернативы для Германии», финишировавшей в феврале с результатом 20,8%, напротив, царит эйфория. «Настало время для настоящего буржуазного политического сдвига»,— написала в своем аккаунте в Х сопредседатель партии Алис Вайдель, отметив, что теперь АдГ «невозможно обойти». В рядах «Альтернативы» ожидают, что они в скором времени станут самой популярной политической силой в стране. При этом текущий результат — 24% — уже можно назвать рекордным не только для самой партии, но для Германии в целом: такой рост крайне правых настроений в Германии не фиксировался за все послевоенное время.

В случае успешного формирования нового правительства и улучшения экономической ситуации рейтинг АдГ может пойти на спад вместе с протестными настроениями в обществе. Но и в таком случае партия, ставшая крупнейшей оппозиционной силой страны, останется сильна.

Вероника Вишнякова