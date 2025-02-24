«Враг Меркель», «немецкий Трамп» и пилот: чем известен будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц

На досрочных выборах в Бундестаг с 28,6% голосов победил консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Подробности биографии будущего канцлера Германии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц (в центре)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фридрих Мерц (в центре)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Родился 11 ноября 1955 года в Брилоне (земля Северный Рейн—Вестфалия). Дед был мэром Брилона, отец — судьей, вел процессы против бывших нацистов, преподавал право в местной гимназии и входил в Христианско-демократический союз (ХДС).

В 17 лет Фридрих Мерц вступил в Молодежный союз при ХДС, был его активистом, возглавлял отделение в родном городе. В 1976 году служил в самоходной артиллерии, после изучал право в университетах Бонна и Марбурга.

С 1982 года работал юристом в Союзе химической промышленности. Тогда же начал адвокатскую практику. В 1989 году занялся активной политической деятельностью, стал самым молодым депутатом Европарламента от ХДС (33 года). В 1994–2009 годах — член Бундестага, в 1998–2000 и 2002–2004 годах — зампредседателя фракции ХДС/ХСС (парламентская уния ХДС с баварской партией «Христианско-социальный союз»). Долгое время был финансовым экспертом ХДС.

В 2000 году избран руководителем фракции ХДС/ХСС на фоне коррупционного скандала вокруг деятельности экс-канцлера Гельмута Коля и председателя ХДС Вольфганга Шойбле.

В 2002 году после поражения ХДС на парламентских выборах оставил пост лидера фракции. Должность заняла Ангела Меркель. На протяжении нескольких лет выступал с резкой критикой госпожи Меркель. СМИ называли Фридриха Мерца «ближайшим врагом» Ангелы Меркель и писали об их разногласиях по вопросам миграционной и налоговой политики.

В 2009 году ушел из политики. Входил в консультационные и наблюдательные советы более десяти крупных корпораций Германии, в том числе немецкого подразделения инвесткомпании BlackRock. Получил репутацию ведущего эксперта в области экономики и финансов, а также прозвище «немецкий Трамп». В 2018 году в интервью изданию Die Zeit заявил, что зарабатывает «около миллиона евро в год». В 2009–2019 годах возглавлял «Атлантический мост» — общественную организацию по укреплению связей между Германией и США.

В 2018 году Ангела Меркель выразила готовность отказаться от поста председателя ХДС, после чего господин Мерц трижды выдвигал свою кандидатуру на эту должность. В 2021 году избран в Бундестаг, в 2022-м занял пост председателя ХДС.

Позиционирует себя как социально-консервативного и экономически либерального политика. Выступал за тесное взаимодействие Германии с партнерами по ЕС и НАТО. Сторонник ужесточения миграционного законодательства. В 2017 году поддержал легализацию однополых браков.

В 2020 году после отравления Алексея Навального предлагал заморозить строительство «Северного потока-2». Называл курс канцлера Олафа Шольца на российском направлении неэффективным, а позицию по украинскому вопросу — нерешительной и противоречивой. Критиковал канцлера за отказ предоставить Украине германские крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Выступал за продление антироссийских санкций. В преддверии выборов в региональные парламенты ФРГ в мае 2022 года посещал Киев.

В сентябре 2022 года оказался в центре скандала из-за высказывания об украинских беженцах, многие из которых, по словам политика, занимаются «социальным туризмом», возвращаясь на родину по делам, а затем в ФРГ за пособием.

Лицензированный частный пилот и владелец двух самолетов, за перемещение на которых неоднократно подвергался критике. С 1981 года женат на Шарлотте Мерц, которая работает участковым судьей. У супругов трое детей.