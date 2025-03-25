Немецкое правительство не поспевает за парламентом

Во вторник, 25 марта, немецкий Бундестаг, сформированный по итогам досрочных выборов в феврале, собрался на свое первое заседание в новом составе и выбрал своего председателя. Правительство сложило полномочия, но министры во главе с канцлером Олафом Шольцем продолжат исполнять свои обязанности до окончания коалиционных переговоров и назначения на пост главы кабинета лидера христианских демократов Фридриха Мерца. Ожидается, что это произойдет самое раннее в конце апреля из-за разногласий партии господина Мерца с потенциальным младшим партнером по коалиции в лице социал-демократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре в первом ряду) и председатель Бундестага Бербель Бас (справа от Шольца) на первом заседании Бундестага нового созыва

Фото: Lisi Niesner / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре в первом ряду) и председатель Бундестага Бербель Бас (справа от Шольца) на первом заседании Бундестага нового созыва

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Бундестаге нового созыва, приступившем к своим обязанностям 25 марта, оказалось 630 депутатов — на 103 меньше, чем в предыдущем, из-за реформы, призванной остановить разрастание парламента. При этом подготовка к первому заседанию проходила в авральном режиме: из-за двух спецсессий Бундестага старого созыва по изменению фискальной политики Германии кресла в зале пленарных заседаний распределяли практически в последний момент.

Но главные изменения коснулись не количественного, а качественного состава парламента Германии: крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала крупнейшей оппозиционной фракцией со 152 мандатами и отныне сможет влиять на принятие инициатив, требующих поддержки двумя третями голосов.

По традиции первую сессию открыл старейший депутат Бундестага Грегор Гизи от партии «Левых», который занимает парламентское кресло 31 год. Он долгожитель по сроку пребывания в Бундестаге, но не по возрасту — здесь его опережает 84-летний Александр Гауланд от АдГ.

Закончилась сессия голосованием по кандидатуре нового председателя Бундестага (им была избрана Юлия Клекнер от Христианского демократического союза), а также назначением ее замов.

Вслед за этим президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и его правительство, что можно считать формальностью. Господин Шольц и члены его кабинета получили приставку «исполняющих обязанности» до момента приведения к присяге нового правительства. Ожидается, что это произойдет не раньше конца апреля. Хотя ряд немецких изданий, включая Stern, сообщили, что в качестве крайнего срока уже обсуждается май.

Изначально господин Мерц обещал сформировать правительственную коалицию к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля. Однако проблемы, с которыми столкнулся блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в ходе коалиционных переговоров с социал-демократами (СДПГ), ставят под сомнение достижение этой цели.

В понедельник, 24 марта, переговорщики двух политических сил из 16 рабочих групп представили письменные итоги своей работы, на их оценку отведено три дня. Как ожидается, 28 марта начнется фаза «финальной вычитки» будущего коалиционного соглашения. Здесь уже стороны будут устранять оставшиеся разногласия и выверять итоговые формулировки. Окончательно редактура документа должна завершиться в апреле, после чего блок ХДС/ХСС и СДПГ должны будут проголосовать за принятие соглашения.

Смогут ли стороны не выбиться из графика, пока неясно: часть рабочих групп так и не пришла к согласию. Наиболее сильны противоречия по вопросам миграции и налогов.

При этом господин Мерц находится под сильным внутренним давлением. Многие его однопартийцы остались крайне недовольны резким разворотом будущего канцлера от своих предвыборных обещаний сокращать расходы, сочтя предательством одобренную им реформу фискальной политики, которая, напротив, позволит снять лимиты на оборонные расходы.

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Кроме того, решение провести эту реформу через старый состав Бундестага лишило лидера ХДС козырей в переговорах с будущим младшим партнером по коалиции. После договоренности с социал-демократами, лоббировавшими принятые реформы, господин Мерц рассчитывал, что они пойдут на ответные уступки. Но те сочли, что достигнутое соглашение отвечает общим интересам, и не выразили готовности особо уступать по другим спорным вопросам.

Самым сложным из них, вероятно, станет проблема миграции. Лидер ХДС построил свою предвыборную риторику на ужесточении борьбы с нелегалами и даже провел соответствующую резолюцию в Бундестаге при поддержке голосов АдГ, подставив себя под огонь острой критики со всех сторон политического спектра. Если он откажется от своего масштабного плана, который включает в себя более жесткий подход к высылке нелегалов и установление контроля на границе, то это еще больше подорвет внутрипартийное единство. Уже сейчас у представителей консервативного крыла ХДС появляются сомнения в выборе кандидатуры на пост главы правительства. Может так случиться, что христианские демократы не одобрят выдвижение Фридриха Мерца на пост канцлера, хотя вероятность этого невелика.

В итоге господин Мерц оказался в сложном положении — запасного плана у него нет. Чтобы стать канцлером, ему нужна коалиция, а создать ее возможно лишь с социал-демократами. В Бундестаге нового созыва у «Зеленых» слишком мало мест для формирования с ними правительства большинства, тогда как сотрудничество с крайне правыми и с «Левыми» для блока ХДС/ХСС исключено.

Вероника Вишнякова