Немецкие крайне правые распустили молодежь

Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» в понедельник, 31 марта, распустила свою молодежную организацию из-за опасений ее скорого запрета в стране. На смену экстремистской «Молодой альтернативе» придет новая структура под жестким контролем материнской партии. За счет этого АдГ рассчитывает укрепить свой статус главной политической силы в Германии и юридически обезопасить своих сторонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены немецкой «Молодой альтернативы» на демонстрации в январе 2025 года

Фото: MARKUS SCHOLZ / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Члены немецкой «Молодой альтернативы» на демонстрации в январе 2025 года

Фото: MARKUS SCHOLZ / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Молодежные организации при политических партиях давно стали частью политической культуры Германии. Самые известные — «Молодой союз» христианских демократов и социал-демократический Jusos — насчитывают более чем по 70 тыс. членов каждый и регулярно поставляют новые кадры своим партиям-основательницам. Что касается «Молодой альтернативы», то она поставляла АдГ не только новых избирателей, но и проблемы с контрразведкой.

При своей малочисленности (в организацию входило всего-то порядка 2500 человек) «Молодая альтернатива» обеспечила себе весомое представительство в социальных сетях, проводя кампании в поддержку ужесточения миграционной политики и привлекая на свою сторону молодых немцев. Члены организации даже разработали видеоигру, позволяющую пользователям депортировать мигрантов. Их усилия принесли свои плоды: на внеочередных выборах в Бундестаг 23 февраля «Альтернатива для Германии» стала первой по популярности среди немцев в возрасте от 18 до 21 года с показателем в 21% голосов.

Обратной стороной медали стало то, что в апреле 2023 года «Молодая альтернатива» получила в Германии статус экстремистской организации, на основании чего Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии имеет право запретить ее работу. И во многом нынешнее решение о роспуске стало попыткой упредить такое развитие событий.

Сама «Альтернатива для Германии» имеет статус «вызывающей подозрения» в правоэкстремизме, а ее деятельность находится под наблюдением контрразведки ФРГ. С 2023 года эта служба готовит новую оценку деятельности партии, и эксперты не исключают, что статус АдГ будет переквалифицирован на экстремистский. Пока же правоэкстремистскими признаны три региональных отделения АдГ — в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

В самой «Альтернативе для Германии» запрет своей деятельности в обозримой перспективе рассматривают как маловероятный, хотя такая попытка уже была предпринята депутатами Бундестага в конце 2024 года. Тогда она не увенчалась успехом.

А вот перспектива закрытия молодежной организации, которая напрямую сказалась бы на позициях АдГ, руководству партии казалась гораздо реальнее. Особенно когда она стала крупнейшей оппозиционной фракцией в новом парламенте и готовится стать самой популярной политической силой в стране. Обсуждать этот мрачный сценарий начали еще в ноябре 2024 года, а решение о роспуске впервые высказали в январе 2025-го на партийном съезде «Альтернативы».

«Невозможно запретить партию, набравшую более 20% голосов избирателей, но реально атаковать там, где мы слабее всего, а это незарегистрированное объединение "Молодая альтернатива"»,— пояснял совместное решение лидер молодежной организации Ханнес Гнаук.

Незарегистрированной «Молодую альтернативу» господин Гнаук назвал неслучайно: несмотря на идеологическую принадлежность к «Альтернативе», юридически она крайне автономна. Молодежное движение официально не является частью партии, хотя его руководство состоит только из членов АдГ. Также для участников «Молодой альтернативы» наличие партбилета не считается обязательным условием членства. В итоге лишь половина членов организации состоит в материнской партии. За счет этого «Молодая альтернатива» может быть закрыта в любой момент без привязки к АдГ. При этом под удар попадут отдельные члены партии. Пострадает и репутация «Альтернативы».

Новая структура, которая придет на смену молодежному крылу, будет частью партии-основательницы, что, как полагают в АдГ, позволит юридически обезопасить ее членов. Вступить в организацию смогут немцы начиная с 16 лет, более взрослые члены автоматически будут получать партбилет АдГ. Одновременно с этим «Альтернатива» сможет влиять на политический курс нового молодежного движения и не допускать радикального ухода вправо. Такую позицию продвигает сопредседатель АдГ Алис Вайдель, чтобы получить голоса правого центра.

До первого места в опросах общественного мнения «Альтернативе» осталось совсем немного. Последний опрос INSA от 31 марта зафиксировал трехпроцентный разрыв между ней и христианскими демократами: так, АдГ набрала 23,5% голосов, а победивший блок ХДС/ХСС — 26,5%.

Вероника Вишнякова