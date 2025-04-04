Пошлинная распродажа

4 апреля 2025 года падение на основных фондовых рынках продолжилось. Индексы азиатских стран демонстрировали умеренное снижение: японский Nikkei 225 — на 2,75%, корейский KOSPI — на 0,9%, китайский Shanghai Composite — на 0,24%. Однако европейские индикаторы оказались в лидерах падения: германский DAX и британский FTSE 100 потеряли почти 5%, французский CAC 40 — 4,3%. Американские индексы к 19:30 снизились на 3,7–4,5%. На российском рынке также превалировали «медвежьи» настроения. Индекс Московской биржи снизился на 2,7%, опустившись до 2781,97 пункта, минимума с 10 января.

Рекордные тарифы, введенные 2 апреля администрацией США, привели к распродаже акций по всему миру. Партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечает, что инвесторы начали активно перекладываться в защитные активы «из-за опасений, что самое резкое повышение американских пошлин за столетие подорвет рост всей мировой экономики». Последовавшие ответные шаги со стороны Китая еще больше усугубили ситуацию.

Российский рынок не остался в стороне, несмотря на то что в отношении РФ пошлины введены не были,— против него «играли» падение цены на нефть и отсутствие прогресса в переговорах по завершению конфликта на Украине. Как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, неожиданное решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти «оказало серьезное давление на акции российских нефтегазовых компаний, составляющих значительную долю в индексе». Дополнительным негативным фактором стало укрепление российской валюты, которое «традиционно снижает выручку экспортеров в рублевом выражении», отмечает он. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев отмечает и негативное влияние заявлений генерального секретаря НАТО по поводу продолжения потока оружия и разведывательной информации из США на Украину. Впрочем, по его оценке, маловероятно, что индекс уйдет ниже уровня 2700 пунктов.

Ксения Куликова