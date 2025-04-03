Армия России взяла Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области

Министерство обороны сообщило о переходе под контроль российской армии двух населенных пунктов. В Ясиноватском районе ДНР подразделения группировки войск «Восток» взяли село Веселое. В Запорожской области военнослужащие группировки «Днепр» заняли населенный пункт Лобковое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

28 марта президент России Владимир Путин сообщил, что армия РФ освободила 70% территории ДНР. 23 марта российские военнослужащие взяли село Срибное, 25 марта — населенный пункт Мирное. Президент РФ считает, что российские военные смогут «добить» противника.

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