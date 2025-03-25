Армия России взяла населенный пункт Мирное в ДНР

Военнослужащие ВС РФ взяли населенный пункт Мирное в Лиманском районе ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики»,— сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что группировка войск нанесла поражение формированиям двух механизированных штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь ДНР. Также Минобороны сообщило о взятии армией РФ села Малые Щербаки в Запорожской области.