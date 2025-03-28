СВО среди своих

Встречи у президента России Владимира Путина в Мурманске закончились 28 марта, ночью, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников не пропустил ни одной: от той, на которой была обнародована идея передать Украину под внешнее управление, до ночного звонка, который не попал в отчеты на сайте kremlin.ru и в новости информагентств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В какой-то момент встречи в руках у командира АПЛ «Архангельск» Александра Гладкова, словно волшебная палочка, появилась указка

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости В какой-то момент встречи в руках у командира АПЛ «Архангельск» Александра Гладкова, словно волшебная палочка, появилась указка

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Атомный подводный крейсер «Архангельск» — новейшее вроде изделие. Но как сделать так, чтобы он был похож сразу на все подводные лодки и России, и Советского Союза? А вы отделайте кают-компанию лакированными панелями из светлого дерева, накройте столы красными и белыми скатертями, повесьте картину, на которой будет изображено лето или зима (главное, не ядерная), в общем какая-нибудь погода должна быть...— и готово.

Так выглядит и кают-компания «Архангельска». Добротно, узнаваемо. Контр-адмиралы в отставке пришли бы как к себе домой. Командир «Архангельска» Александр Гладков — тоже. Правда, странная пластиковая фляга была у него на поясе. И она ему мешала, да просто даже не знал он, что с ней делать. Перед тем как сесть, решил снять, а то и стащить с себя едва ли не в сердцах. Положил на стул за соседним столом — пусть лежит. И видно, что легче стало человеку.

Кажется, это был самоспасатель, ПДА (портативный дыхательный аппарат), который по штату принято носить подводникам, как и шахтерам. Но видно же, что вещь чужеродная на боку, вызывает вопросы у самого носителя. Однако не избавишься от него на людях вот так запросто. Мучительно, короче говоря, все это, хоть и по уставу.

Для вида попробовав еду (отказываться разве можно), Владимир Путин дал понять, что пришел поговорить, и через пару минут уже отвечал на вопросы офицеров, старших и младших, рассказывал про перспективы военно-морского флота.

— У нас существует известный стратегический баланс с Соединенными Штатами,— говорил Верховный главнокомандующий Михаилу Лакомкину, командиру дивизиона живучести «Архангельска»,— и будем самым бережным образом к этому относиться, будем делать все своевременно. Конечно, всегда, во все времена существовало много вопросов и проблем. Россия — как бы сухопутная держава (спорно; вот именно что как бы.— А. К.), огромная территория, но не случайно еще со времен Петра I закладывались традиции судостроения, Военно-морского флота. В принципе они были и раньше, просто Петр это поставил на совершенно новую базу, на совершенно новую основу.

Он перечислил:

— Вот сейчас мы с вами были свидетелями спуска на воду пятого крейсера «Ясень-М» (АПЛ «Пермь».— А. К.). Планируется построить еще пять таких кораблей и плюс еще три корабля «Борей-А». Но только этим не ограничиваются все наши планы строительства Вооруженных сил и Военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, стратегических ракетоносцев... Сейчас вдаваться в детали не буду, хотя в эти детали погружен. Вот командующий (главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.— А. К.) знает... Мы не так часто...— господин Путин замялся.— Надо бы почаще... Регулярно тем не менее встречаемся, вот эти все споры идут, но и решения тоже принимаются окончательные... Мы не занимаемся просто притиркой позиций, а в ходе этих дискуссий принимаются решения по развитию флота. Они долгосрочные, на перспективу, на десятилетия вперед — до 2050 года и больше.

Владимир Путин то есть намерен оставить после себя и флот, и очевидно, что армию. Или при себе.

Командир боевой части связи капитан третьего ранга Фролов спросил тем более по существу:

— Товарищ Верховный главнокомандующий! Могли бы вы дать свою оценку текущих событий и продвижения хода специальной военной операции?

Конечно, такой вопрос звучал естественно именно в этой аудитории, где все свои среди своих и своих не бросают, и для ответа на этот вопрос стоило спуститься через люк ракетоносца и оттуда, из чрева новейшей атомной подводной лодки, спокойно о чем-то спросить, как Михаил Жванецкий когда-то хотел поинтересоваться через щель танка, въехав на базар: «Скоко-скоко? Одно кило или весь мешок?», или просто рассказать. Обязательно прозвучит как-то звонче.

— Я скажу коротко: мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале операции. Но начать я хотел бы с другого,— пояснил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин не долго оставался на поверхности

Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Владимир Путин не долго оставался на поверхности

Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

И он не в первый и не в десятый раз изложил все по этому поводу. Про госпереворот на Украине, про восемь лет попыток урегулировать, про то, как «западные кураторы водили нас за нос», а люди в Донбассе подвергались геноциду, и было решено «уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году», потому что «не мы ее начинали». И как в Стамбуле «было уже все прописано», но приехали кураторы, «в частности из Великобритании бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути дела, украинца с целью нанести России стратегическое поражение».

Впрочем, было что-то в этот раз, как говорится, и от себя.

— Вот он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка,— пояснил Верховный главнокомандующий.— Он, видимо, подзабыл, или вообще они не очень понимают, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества.

Люди вокруг него сидели в кают-компании, простые русские люди, и было видно, да, что у них в душе и в сердце. Вся эта простота была в их глазах.

Все сострадание к другим людям, к человечеству, что ли, вся тоска неясности, томившая их... Не знаю, кто как, а я ее разглядел, но и придумал, конечно, тоже. Простые, в общем, русские люди сидели в кают-компании, но нет их сложнее.

Между тем Владимир Путин детализировал свой длительный ответ:

— Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: мы их дожмем. Есть основания полагать, что мы их добьем. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа.

Верховный главнокомандующий назначил генерал-майора Михаила Гудкова, который командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителем командующего Военно-морскими силами РФ и пояснил, что теперь он будет командовать «всей морской пехотой ВМФ и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками».

— Кроме этого, генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений, и мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год еще две дивизии и через год еще одну дивизию создадим,— Владимир Путин рассказывал об этом так, что тут уж, такое было впечатление, что-то не до переговоров о мире.

Это все скорее наоборот. Хочешь мира — готовься к войне; видимо, так должно называться.

Причем все уже почти решено.

— Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуются в дивизии,— ставил он задачу генерал-майору.— Нужно подумать о вооружении, о средствах связи и так далее, и так далее... Я вам чуть позже скажу о том, что нужно делать в ближайшие дни. Командующий это предложение поддержал, так что надеюсь, что у вас все сложится, и я даже в этом не сомневаюсь. Желаю вам удачи!

Они потом еще задержатся, останутся с глазу на глаз. У Верховного главнокомандующего были еще какие-то сиюминутные идеи, которые, видимо, способны повлиять на ситуацию на фронте.

Владимир Путин пояснил насчет цифр:

— Луганская Народная Республика освобождена на 99%, ее территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70%. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день.

Мог ли старшина второй статьи Домнин не спросить:

— Сегодня внимание всего мира приковано к переговорам между Россией и Соединенными Штатами. Неожиданно мы начали вести диалог и сближаться с основным соперником. Хотелось бы, если это возможно, узнать из первых уст ход переговоров и, возможно, их результаты.

Нет, не мог не спросить.

— Вы не обращайте на это внимания, просто несите службу, исполняйте свой долг.

Тут все засмеялись хорошей шутке, а только это была никакая не шутка. Это было, может, главное. Верховный главнокомандующий прямо сказал подчиненным, чего стоят сейчас эти переговоры. Президент бы так не сказал.

Впрочем, он их и разубедил:

— В целом это шутка.

И появилось еще больше уверенности, что не шутка. Тем более что «в целом».

— Я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят. В этой связи хотел бы — первое — сказать, что, на мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений... Сейчас не буду даже перечислять, их много,— говорил господин Путин.— Но, на мой взгляд, это искреннее желание.

Впервые в случае с президентами Соединенных Штатов Владимир Путин, похоже, и правда совершенно уже уверен, что у этого желание искреннее.

Скорее всего, так и есть. И именно в таком состоянии чаще всего человек, а тем более президент США, склонен к самообману.

Но Владимир Путин верит ему, и все. Возможно, допускает все же, что господин Трамп не должен заблуждаться насчет себя: как захотел искренне решить, так может и расхотеть, тем более даже искренне.

— Мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации,— рассказывал президент.— Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому. Это не только Соединенные Штаты, это и КНР, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику, с которой у нас подписан договор, есть статья четвертая, многое сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. Работа с этой страной тоже идет и в военно-технической, и в военной сфере. Мы и с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем.

То есть к Европе «излишнего доверия» уже нет. Но все-таки, видимо, излишнего и ни к кому нет, кроме Дональда Трампа.

Господин Путин рассказал, как Госдеп США поддерживает подразделение «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ):

— Еще в 2017 году в тот же самый Конгресс Соединенных Штатов была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с таким подразделением, как «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ), и прямо американский законодатель назвал эту военизированную организацию террористической и антисемитской. Больше того, хоть и Сенат тогда не поддержал, но через год, по-моему, через два все-таки инициаторы этого закона, а среди них был старейший депутат Конгресса США, все-таки поддержали этот закон, и он был принят Конгрессом. Конгресс США назвал эту организацию террористической, антисемитской, неонацистской. А в 2022 году Госдеп со ссылкой на то, что это формирование, «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ), вошло в вооруженные силы Украины, принял решение о том, что — видимо, закон там был выстроен соответствующим образом — можно им оказывать содействие! Оттого, что он был интегрирован в вооруженные силы Украины, ничего же, по сути, не изменилось! Их взгляды, их действия все остались такими, какими они были и вначале. А сейчас еще больше того, сейчас они вот эти подразделения, в том числе «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ), планируют усилить и создать тоже из них дивизии (тоже дивизии.— А. К.).

Вывод был неожиданным и стремительным, бурным:

— К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными! Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже!

Это было то, чего Владимир Путин еще не говорил. Он пошел дальше. Максимально далеко. Нелегитимна вся украинская власть, сверху донизу.

— Так вот, в условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей,— добавил господин Путин.— Это к чему может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал — мы не знаем, до свидания». Дело даже не в этом, а дело в том, что вот эти неонацистские формирования — такие, как «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ), а там есть и другие — они фактически начинают руководить страной. И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?

Казалось бы, никак. Но тут стало понятно, из-за чего президент России так издалека завел этот разговор:

— Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути — в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году, так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть!

И это, надо признать, свежая идея для Украины:

— В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами (Ладно уж.— А. К.), разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными!

И правда неожиданно. До сих пор не получилось одним способом разрушить украинскую государственность — вот вам другой.

И это хорошая попытка.

— Но в целом,— оговорился господин Путин,— мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет.

Все, что Владимир Путин хотел сказать на этой встрече, он сказал.

Но добавил на других, ибо закончилось все в этот день в Мурманске далеко за полночь.

В Штабе морских операций «Атомфлота» Сергей Зыбко, бывший командир подводной лодки Северного флота, а потом капитан газовоза с известным именем «Кристоф де Маржери», сейчас возглавляющий «Главсевморпуть», рассказывал про группировку своих судов.

— Сейчас на экран выведен слой спутниковых радиолокационных снимков,— доходчиво объяснял он.— Для анализа этих снимков мы уже начали использовать искусственный интеллект. На этом снимке — обработанный снимок — четко видно, где вода: темно-синий цвет... Светло-голубой — это лед... Необходимо отметить, что последние несколько лет наблюдается ухудшение ледовой обстановки — более сложные условия. И хотя сейчас часто приходится слышать о потеплении и о том, что лед в Арктике тает, однако актуальные исследования Арктического и антарктического научно-исследовательского института это не подтверждают. По их наблюдениям, до 2050 года в зимне-весенний период не ожидается существенного изменения ледового покрова.

Речь можно было признать едва ли не революционной.

— То есть навигация не будет более длительной? — казалось, недоверчиво переспросил Владимир Путин.

А он-то надеялся.

— Нет, она не будет более длительной,— окончательно разочаровал его господин Зыбко.— И мало того, в этом году у нас лед оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля.

— Да, мне сказали: ветрами надуло...— признал президент.

— Но он не растаял! — воскликнул Сергей Зыбко.— И он послужил генератором холода, и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много-много лет. Так что не видим…

— До 2050 года вы не видите, что навигация будет более длительной, чем сейчас, да? — без радости кивнул господин Путин.

— Да, мы не ожидаем.

— Поэтому нужен будет ледокол «Лидер», да?..— поинтересовался президент для продолжения, видимо, разговора.

— Ой как хочется «Лидер»!..— буквально простонал Сергей Зыбко.— Потому что, будучи капитаном «Маржери» (Кристоф де Маржери.— А. К.), я понимаю, как важно, чтобы ширина ледокола совпадала с шириной судна!

Они говорили с таким энтузиазмом, такие тут решались тоже судьбы, хоть и другие, что даже я начинал переживать за ширину ледокола, я уж не говорю про длину.

— Таким образом, мы сможем сэкономить очень много на эксплуатации судов, когда не будет дополнительных нагрузок на корпус газовоза или нефтяного танкера,— вздохнул Сергей Зыбко.— Это просто голубая мечта!.. На «Маржери» не дождался, надеюсь, на должности гендиректора ФГБУ дождусь!

Стоило лишний раз убедиться, что на Севере работают и служат не только мужественные, но ведь и искренние люди.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев тем временем попросил президента перейти с соседнее помещение, где его ждали подростки, участвовавшие в экспедициях «Росатома» на Северный полюс. Они рассказали господину Путину, кроме прочего, о том, что купались в проруби на Северном полюсе.

— Взрослые группы возле ледокола окунались в прорубь! — воскликнул один из участников встречи.— Ну какая страна еще будет своих людей отправлять на Северный полюс и там окунать в прорубь!

Тут стоило согласиться: никакая.

— Сколько ж там толщина льда? — недоумевал господин Путин.

Оказалось, больше двух метров. А температура воды — минус два градуса.

Тут господин Путин признался, что недавно в одном месте, где он, по его словам, часто бывает, «залез в прорубь при температуре воды плюс четыре».

— И это было!..— Владимир Путин поежился при одном воспоминании.— Ну это очень холодно...

Вот оно что, оказывается, происходит.

Видимо, на Крещение. Нет, не знали.

Павел Якушев, единственный взрослый в этой группе, рассказывал Верховному главнокомандующему, что он воевал с 2022 по 2024 год, а потом, после первого потока программы «Время героев», был призван в «Росатом».

— Встречаюсь с участниками СВО, с их семьями, пытаюсь приободрить, на личном примере рассказываю, как можно вернуться обратно в жизнь,— говорил он.

Он потом еще что-то, я видел, хотел сказать Владимиру Путину и, между прочим, долго говорил. Я слышал, что не про себя, просит помочь одному из своих подопечных, у которого проблемы с инвалидностью, и господин Путин хотел ему тут же звонить, а Павел Якушев разводил руками: телефон-то его попросили оставить перед встречей.

Потом, совсем уж ночью, была еще одна публичная встреча по ВКС, на которую господин Путин пошел, простившись с Павлом Якушевым,— начало отгрузки первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна», это заняло еще не меньше получаса.

После этого господин Путин все же добился, чтобы Павел Якушев позвонил своему товарищу, и они еще несколько минут, я видел, беседовали с ним.

Да, могу себе представить этот ночной звонок.

Как человек этот поднимает трубку.