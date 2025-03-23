Российские войска взяли Срибное в ДНР

Армия России взяла под контроль село Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Центр». Село находится южнее города Покровска, за который продолжаются бои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С декабря 2024 года Минобороны почти ежедневно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов в ДНР. В марте российские войска взяли под контроль населенные пункты Скудное, Бурлацкое, Привольное, Новомарково, Днепроэнергия, а также Константинополь в ДНР.