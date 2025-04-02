«Такие вот богатые у нас некоторые чиновники»

Выступая в Совете федерации, генпрокурор Игорь Краснов заявил о продолжающемся росте цифровой преступности, о неготовности к чрезвычайным ситуациям региональных властей и медленном реагировании МЧС, а также обеспечении инвалидов протезами, которые тут же заржавели. С другой стороны, по искам самих прокуроров за год стране было возвращено более 15 тыс. незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тыс. га земли, стоимость которых составила почти 2,4 трлн руб.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генпрокурор России Игорь Краснов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам генпрокурора Краснова, в целом в прошлом году криминогенная ситуация в стране оставалась относительно стабильной. Всего было зарегистрировано 1,9 млн преступлений.

Однако при общей тенденции к снижению преступности в 28 регионах зафиксирован ее рост в первую очередь за счет так называемых виртуальных мошенничеств.

«Они составляют уже 40% от всех зарегистрированных преступлений»,— подчеркнул Игорь Краснов.

По инициативе надзорного ведомства были выработаны комплексные механизмы противодействия цифровой преступности. Среди них

внедрение операторами связи антифрод-систем,

противодействие использованию подменных номеров и серых сим-карт,

установление требования об обязательной регистрации карт в государственных информационных системах.

Вместе с Банком России прокурорами был ограничен доступ к 44,5 тыс. сайтов, распространявших ложную информацию о предоставлении финансовых услуг и банковских продуктов.

К дропперам, предоставившим свои счета для перечисления на них денег потерпевшими, предъявлено 9,5 тыс. исков на 1,7 млрд руб.

Вместе с тем генпрокурор отметил, что на законодательном уровне необходимо ввести лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риэлторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших. Соответствующие предложения ГП уже направила в Совет безопасности, рассчитывает она и на поддержку сенаторов.

Распространению цифровой преступности, по словам Игоря Краснова, способствуют не только доверчивость граждан, но и уязвимость информационной инфраструктуры. В прошлом году было выявлено и пресечено 35 тыс. нарушений при защите информации, аттестации и эксплуатации информсистем, обработке персональных данных.

В декабре прошлого года по инициативе прокуратуры в Уголовном кодексе появилась ст. 272.1, предусматривающая ответственность за незаконный оборот баз персональных данных, а также за создание электронных площадок для их реализации. При наступлении тяжких последствий за такие преступления грозит такой же срок, как за мошенничество и, например, растрату,— десять лет.

Кроме того, Игорь Краснов выделил рост преступлений террористической направленности, которых было зафиксировано больше, чем в полтора раза в сравнении с 2023 годом (3714), включая почти трехкратный (с 410 до 1191) рост терактов. Отметим, что связано это в основном с интенсивностью атак ВСУ, использующих беспилотники, ракеты и артиллерию против мирных граждан.

В ходе масштабной проверки прокуроров, сотрудников ФСБ и Росгвардии состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и других значимых объектов было выявлено и устранено более 204 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением пропускных режимов, недостатками систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия дронам.

Существенное влияние на распространение террористических угроз продолжает оказывать «миграционный фактор».

При этом проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны.

Господин Краснов отметил, что почти на 30% выросло количество преступлений экстремистской направленности —прежде всего за счет публичных призывов к запрещенным действиям в интернете, социальных сетях и мессенджерах. По требованиям прокуроров Роскомнадзор ограничил доступ к 75 тыс. интернет-ресурсам.

Несмотря на все принимаемые меры, как констатировал генпрокурор, от участников СВО ежедневно поступают жалобы, связанные с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. «Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав»,— заявил глава надзорного ведомства.

Он сообщил о выявлении «системных просчетов» в подразделениях Социального фонда России и органах власти субъектов. В республиках Калмыкия, Крым, Забайкальском, Краснодарском краях и других регионах ими неверно исчислялись периоды и размеры выплат, допускались волокита и элементарные ошибки в оценке нуждаемости, истребовались явно ненужные документы. «После принятых прокурорами мер гарантированную законом помощь дополнительно получили почти 110 тыс. семей»,— подчеркнул генпрокурор.

На особом контроле надзорного ведомства — обеспечение средствами реабилитации инвалидов.

Повсеместно пресекались нарушения при их закупках, в том числе приобретение некачественных устройств, завышение их стоимости и пр. Например, во Владимирской области прокурорами выявлены факты поставок по госконтрактам бракованных протезов нижних конечностей, которые ржавели прямо с начала использования.

Недостаточно оказалось и мер по борьбе с лесными пожарами.

Площадь выгоревших территорий в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась с 4,5 млн до 7,7 млн га, чему во многом способствовали просчеты, допущенные со стороны региональных органов власти, отметил господин Краснов. В Приморском и Хабаровском краях инициировано уголовное преследование проявивших халатность чиновников. «В преддверии пожароопасного периода мною прокурорам поручено активизировать проверки готовности органов лесоохраны»,— сообщил сенаторам господин Краснов.

Он рассказал, что после масштабных разливов топлива в Азовском и Черном морях по всей стране проводятся проверки танкерного флота. Намечена и комплексная проверка МЧС.

«К устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств»,— отметил в связи с этим господин Краснов.

Он сообщил о защите имущественных интересов государства. По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тыс. незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тыс. га земель почти на 2,4 трлн руб.

Кроме того, в 2024 году было выявлено более 160 тыс. коррупционных правонарушений.

Большая часть из них касалась предоставления неполных сведений о доходах и имуществе. Общий объем взысканных с нарушителей средств превысил полтриллиона рублей. Например, сейчас рассматривается иск к руководителю одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн руб. «Такие вот богатые у нас некоторые чиновники»,— сказал генпрокурор.

Николай Сергеев