Кремль пояснил, для чего Путин создал новую службу по вопросам миграции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД займется упорядочиванием миграционных процессов и позволит увеличить динамику этой работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами законов РФ, снижение противоправной деятельности»,— сказал господин Песков во время конференц-колла с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Указ о создании службы при Главном управлении МВД по вопросам миграции президент подписал сегодня, 2 апреля. Документ вводит в штат МВД новую должность — первый замминистра внутренних дел РФ—начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Отдельным указом президент назначил на эту должность бывшего замгенпрокурора Андрея Кикотя. В течение трех месяцев правительство должно утвердить численность штата службы.

Полина Мотызлевская