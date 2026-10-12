Занятия для учащихся сгоревшей школы на Алтае проведут в детсаду и интернате
12.10.2026, 09:38
После пожара в одной из школ села Шилово в Алтайском крае занятия для учеников организуют на базе детского сада и интерната. Также рассматривается возможность подвоза учащихся в другие образовательные организации района, сообщила министр образования региона Светлана Говорухина в своем канале в «Максе».
Пожар произошел в ночь на 12 октября. По данным краевого ГУ МЧС, его площадь составила 900 кв. метров. В тушении пожара приняли участие 50 человек и 20 единиц техники. Обошлось без пострадавших.
По словам госпожи Говорухиной, возгорание, по предварительным данным, началось со стороны котельной в подвале левого крыла школы. Всего в школе обучались 30 детей.