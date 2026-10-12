Занятия для учащихся сгоревшей школы на Алтае проведут в детсаду и интернате

После пожара в одной из школ села Шилово в Алтайском крае занятия для учеников организуют на базе детского сада и интерната. Также рассматривается возможность подвоза учащихся в другие образовательные организации района, сообщила министр образования региона Светлана Говорухина в своем канале в «Максе».