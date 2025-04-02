Какие ведомства отвечали за миграционную политику в России

Президент Владимир Путин подписал указ об образовании в составе МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. В документе говорится, что служба создана «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции». Какие ведомства отвечали за миграцию в России — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миграционный центр «Южный» в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Миграционный центр «Южный» в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

14 июня 1992 года на базе Комитета по делам миграции населения при Министерстве труда и занятости населения РФ была образована Федеральная миграционная служба (ФМС). В 1990-е годы ФМС занималась планированием миграционной политики и регулированием трудовой миграции. Функции выдачи паспортов, виз, регистрации и учета населения выполнялись паспортно-визовой службой Министерства внутренних дел (МВД).

17 мая 2000 года указом президента Владимира Путина ФМС была упразднена, а ее функции переданы в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Это министерство просуществовало до октября 2001 года, после чего было расформировано, а его функции переданы МВД. 23 февраля 2002 года в составе МВД была образована Федеральная миграционная служба.

В марте 2004 года при пересмотре структуры органов исполнительной власти РФ ФМС вновь стала самостоятельным ведомством. В мае 2012 года она перешла из ведения МВД в прямое подчинение правительству РФ.

5 апреля 2016 года указом Владимира Путина Федеральная миграционная служба была упразднена, ее функции и полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ.