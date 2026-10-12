Министр труда Германии подала в отставку

«Публичные нападки на меня, в том числе и со стороны нашего партнера по коалиции, усилились в трудное для меня время. Поскольку у меня нет сил в полной мере выполнять свои правительственные и партийные обязанности, я решила отказаться от обеих должностей»,— сказала политик.