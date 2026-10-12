Министр труда Германии подала в отставку
12.10.2026, 09:36
Бербель Бас объявила об уходе с поста министра труда Германии. Она также покинет должность сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает ntv.
Госпожа Бас уточнила, что «уходит из активной политической жизни» правительства после смерти своей падчерицы. Она также объяснила свое решение «нападками со стороны партнера по коалиции». Она уже уведомила о своем решении сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля.
«Публичные нападки на меня, в том числе и со стороны нашего партнера по коалиции, усилились в трудное для меня время. Поскольку у меня нет сил в полной мере выполнять свои правительственные и партийные обязанности, я решила отказаться от обеих должностей»,— сказала политик.
СДПГ состоит в коалиции с христианскими демократами (ХДС), лидером которых является канцлер Германии Фридрих Мерц. В августе министр труда Германии назвала катастрофической ситуацию с бюджетом страны. Она вместе с господином Клингбайлем выступила против идеи канцлера ФРГ о продвижении реформ, объяснив это неприятием нововведений населением.