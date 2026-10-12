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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Министр труда Германии подала в отставку

12.10.2026, 09:36
Бербель Бас объявила об уходе с поста министра труда Германии. Она также покинет должность сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает ntv.
Министр труда Германии Бербель Бас

Министр труда Германии Бербель Бас

Liesa Johannssen / Reuters

Госпожа Бас уточнила, что «уходит из активной политической жизни» правительства после смерти своей падчерицы. Она также объяснила свое решение «нападками со стороны партнера по коалиции». Она уже уведомила о своем решении сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля.
«Публичные нападки на меня, в том числе и со стороны нашего партнера по коалиции, усилились в трудное для меня время. Поскольку у меня нет сил в полной мере выполнять свои правительственные и партийные обязанности, я решила отказаться от обеих должностей»,— сказала политик.
СДПГ состоит в коалиции с христианскими демократами (ХДС), лидером которых является канцлер Германии Фридрих Мерц. В августе министр труда Германии назвала катастрофической ситуацию с бюджетом страны. Она вместе с господином Клингбайлем выступила против идеи канцлера ФРГ о продвижении реформ, объяснив это неприятием нововведений населением.
О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Канцлер на вылет».
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