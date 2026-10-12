SPLAT Global планирует IPO в 2029 году
12.10.2026, 09:40
Российский производитель средств ухода за полостью рта и косметики SPLAT Global рассматривает сценарий проведения IPO в 2029 году. Об этом рассказал Forbes гендиректор и совладелец компании Евгений Демин. По его словам, при выходе на рынок ожидается «довольно стандартный free-float» — в районе 20%.
Во время IPO компания будет ориентироваться на опыт американских компаний e.l.f. Beauty Inc и Olaplex Holdings Inc. Первую при размещении акций на рынке в 2016 году оценили в $780 млн, а вторую при поглощении Henkel в 2026-м — в $1,4 млрд.
«Мы уже давно аудированы, у нас все готово, технически мы даже сейчас к этому готовы, но понятно, что, скорее, не готов к этому рынок. Но сейчас следующий цикл бюджетирования у нас идет трехлетний, и для 2029-го года — это вполне рабочая опция»,— пояснил господин Демин.
Гендиректор SPLAT Global добавил, что первичное размещение акций должно иметь какую-то цель, а не быть «IPO ради IPO». Среди вариантов развития он назвал большую сделку M&A, объединение с партнерами или выход на новые рынки. В случае принятия решения по IPO компании необходимо будет перерегистрировать ООО «Сплат Глобал» в форму акционерного общества.
SPLAT Global основана в 2000 году. По доступным компании оценкам, она занимает 28-29% рынка oral care (средств ухода за полостью рта), а также считается «№ 1 в пастах и № 1 в щетках». В 2026 году выручка SPLAT прогнозируется на уровне 25 млрд руб.