SPLAT Global планирует IPO в 2029 году

«Мы уже давно аудированы, у нас все готово, технически мы даже сейчас к этому готовы, но понятно, что, скорее, не готов к этому рынок. Но сейчас следующий цикл бюджетирования у нас идет трехлетний, и для 2029-го года — это вполне рабочая опция»,— пояснил господин Демин.