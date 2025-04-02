Чем известен Андрей Кикоть

2 апреля президент РФ Владимир Путин назначил замгенпрокурора Андрея Кикотя руководителем новой службы по вопросам миграции. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кикоть

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Андрей Кикоть

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кикоть Андрей Владимирович родился в 1976 году в Ленинграде. Отец — генерал-лейтенант полиции Владимир Кикоть (1952–2013) — сделал успешную карьеру в системе МВД, возглавлял департамент кадрового обеспечения министерства, был одним из основателей Московского университета МВД, который ныне носит его имя. Последняя должность Владимира Кикотя — руководитель управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.

Андрей Кикоть окончил Санкт-Петербургскую академию МВД России по специальности «юриспруденция» (1998). В 1994–1997 годах служил в армии, затем в органах внутренних дел. В 1998 году стал следователем прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. Работал в центральном аппарате прокуратуры города, в 2004 году назначен прокурором Красногвардейского района, год спустя — Выборгского.

В 2007 году стал заместителем прокурора Санкт-Петербурга. Курировал вопросы борьбы с преступностью, осуществления оперативно-разыскной деятельности, международно-правового сотрудничества, миграционного законодательства, возглавлял межведомственную рабочую группу по борьбе с коррупцией.

В 2011 году в возрасте 35 лет назначен прокурором Новгородской области. Стал самым молодым руководителем надзорного ведомства субъекта федерации.

Созданная по его инициативе футбольная команда прокуратуры Новгородской области в 2012-м выиграла межрегиональный турнир по мини-футболу среди команд надзорных ведомств Северо-Западного федерального округа.

В 2017 году занял должность заместителя генерального прокурора РФ. Курировал Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. В ноябре 2017-го обещал наказать всех недобросовестных застройщиков на Кубани.

В 2019 году устроил публичный разнос астраханским руководителям за неудовлетворительное состояние жилого фонда. В 2020-м провел встречу с Рамзаном Кадыровым, на которой, по словам главы Чечни, назвал республику одним из лучших регионов России с точки зрения борьбы с преступностью. Через год вместе с господином Кадыровым принимал участие в коллегии прокуратуры Чеченской Республики.

В 2021 году оказался на 10-й строчке рейтинга Forbes «Богатейшие силовики России» с семейным доходом 37,7 млн руб. Супруга господина Кикотя задекларировала тогда 30,7 млн руб., заместитель генпрокурора — 6,9 млн. В 2021-м СМИ называли его вероятным кандидатом на должность первого заместителя генпрокурора.

Государственный советник юстиции 1-го класса. Почетный работник прокуратуры РФ.