США отменили санкции против жены Бориса Ротенберга

Супругу российского миллиардера Бориса Ротенберга Карину Ротенберг исключили из американского санкционного списка SDN. Об этом сообщает пресс-служба управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) США. Присутствие в SDN-листе означает блокировку всех активов и счетов в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис и Карина Ротенберг в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Борис и Карина Ротенберг в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В 2014 году Борис Ротенберг и его брат Аркадий попали под санкции США в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Борис Ротенберг также находится под санкциями ЕС, Великобритании, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Против супруги и сыновей господина Ротенберга США ввели санкции в 2022 году. Карина Ротенберг возглавляет Московскую федерацию конного спорта.

В обновленный санкционный список попали четыре новых физических лица, три организации и один сухогруз из России.

Вчера, 1 апреля, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение жестких санкций в отношении России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции ведут к ужесточению».