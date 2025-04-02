Санкции ведут к ужесточению

В Кремле отказались комментировать планы США ввести вторичные санкции на российскую нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном. Сенат США рассматривает законопроект о масштабном пакете ограничений. Авторы инициативы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — предлагают ввести пошлины в 500% на товары тех стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран. Согласно документу, Вашингтон пойдет на ужесточение санкционного режима, если Москва откажется от мирного соглашения с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Как пишет издание The Hill, законопроект поддержала половина Сената: более 50 законодателей, причем как демократов, так и республиканцев. Они сообщили, что документ получит двухпартийную и двухпалатную поддержку при голосовании. И такое единение показательно, отмечает американист, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков: «Для Москвы это не означает ничего хорошего. На данном этапе это просто декларация, но к ней надо отнестись достаточно внимательно и осторожно, потому что действительно это блокирующий, условно говоря, состав сенаторов, который такое решение может принять.

Я вспоминаю первый срок Трампа, когда он был вынужден подчиняться Конгрессу, даже когда решение Конгресса противоречило декларациям и интересам, которые Трамп озвучивал в своих выступлениях и в социальных сетях. Сейчас ситуация немножко другая, потому что у него среди республиканцев намного больше симпатизантов. Линдси Грэм, я согласен, это знаковая фигура, потому что он, с одной стороны, традиционный республиканец, с другой стороны, он достаточно активный трампист, хотя в прошлом был антитрампист.

В любом случае многие менее влиятельные республиканцы на него оглядываются: где он входит в противоречие с Трампом, а где нет. То, насколько трамписты-республиканцы и республиканцы-антитрамписты, будут конфликтовать друг с другом, как они будут размежевываться, это интересная история, за которой в ближайшие месяцы стоит наблюдать. На примере антироссийских санкций это действительно будет очень показательно».

Будут ли новые санкции США эффективны? И вынудят ли они партнеров России сократить объемы торговли с Москвой? Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов считает такое развитие событий вполне реалистичным: «Если такие страны, как Китай и Индия, столкнутся с высокими пошлинами на свои товары при экспорте в США из-за закупок российских энергоресурсов, то, естественно, они могут пересмотреть объемы закупок у России или полностью от них отказаться. Первое большое направление — сокращение экспортных доходов. Второе — еще большая экономическая изоляция России.

Какие потери могут быть у России? Первое — экономические, второе — политические, то есть ослабление связей с ключевыми партнерами. Какая-то страна, которая закупает у России энергоресурсы в небольших объемах, но при этом экспортирует в США, допустим, товаров на $1 тыс., она будет взвешивать преимущества и недостатки сотрудничества с РФ. Считать потери своих экспортных доходов, думать: либо они прекращают сотрудничество в России и где-то покупают эти энергоресурсы не за $100, а, допустим, за $200, но при этом сохраняют свой экспортный потенциал при работе США».

Впрочем, возможность обойти потенциальные санкции у России и ее партнеров останутся, считает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его словам, ситуация напоминает эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, которое в 2023-м вводили страны G7 и ЕС: «Эти санкции имели лишь частичный успех. Они создавали дополнительные сложности для России, для покупателей, но в большинстве случаев находились различного рода обходные пути, которые позволяли закупки нефти и газа реализовывать. Приходится выстраивать многоступенчатые схемы, которые, естественно, приводят к дополнительным затратам. Но точно оценить уровень этих затрат я вряд ли смогу.

Можно лишь сказать, что в результате, вероятно, мы теряем где-то 15-20% от среднерыночной цены. 500-процентные пошлины на товары, которые поставляются из стран, нарушающих санкции, это объявление торговой войны».

Кроме того, в Белом доме также обсуждают введение агрессивных санкций против «теневого флота» России. Об этом заявила корреспондент Fox News Джеки Генрих в соцсети Х. По ее словам, Трамп считает, что Владимир Путин затягивает процесс урегулирования на Украине. При этом анонимный чиновник признал, что подобные санкции работают «примерно на три из десяти баллов».

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Леонид Пастернак