Минфин США расширил российские санкционные списки

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) США обновило санкционный список граждан и организаций (SDN). В обновленной версии значатся пять новых физических лиц (четверо из них — граждане РФ), четыре организации (три из них зарегистрированы в РФ) и один сухогруз (ходит под российским флагом). Из сообщения Минфина также следует, что из санкционного списка исключена супруга Бориса Ротенберга Карина Ротенберг.

«OFAC обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Под ограничения попали пятеро физических лиц, среди которых россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, Хушанг Гайрат, Сохраб Гайрат и гражданин Турции Хасан Джафари. Минфин США связывает всех лиц с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалем, которого в США считают финансовым посредником йеменских хуситов.

В обновленный список также включены ходящий под российским флагом сухогруз Am Theseus (другое название — Zafar) и четыре новых предприятия: зарегистрированные в Москве ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп», ООО «Скай фрейм» и базирующееся в Гонконге AM Asia M6 LTD. Первые три общества с ограниченной ответственностью Минфин связывает с Сохрабом Гайратом. Гонконгскую компанию — с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалем.

Анастасия Домбицкая