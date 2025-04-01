Fox News: США планируют ввести жесткие санкции против «теневого флота» России

Администрация президента США рассматривает применение жестких санкций в отношении России. Планируется, что рестрикции затронут «теневой флот» страны. Об этом сообщила старшая корреспондентка Fox News в Белом доме Джеки Генрих со ссылкой на источник.

«Мне сказали, что уровень санкций в настоящее время невысок — неофициально он оценивается примерно на "уровне 3 из 10",— и пресечение деятельности российского "теневого флота", перевозящего незаконную нефть через Балтийское море, было бы легкой мишенью для давления»,— написала госпожа Генрих в соцсети X.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп разочарован президентом России Владимиром Путиным и считает, что Россия «медленно продвигает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня», написала журналистка. Также телеканалу сообщили, что 70% незаконных продаж нефти в России осуществляется через «теневой флот».

30 марта в интервью NBC News господин Трамп в интервью NBC News заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на Владимира Путина после его заявления о том, что на Украине следует ввести внешнее управление под эгидой ООН для проведения президентских выборов. В разговоре он пригрозил пошлинами на всю нефть, поступающую из России. Также NBC сообщает, что президент США планирует вскоре провести новый телефонный разговор со своим российским коллегой.