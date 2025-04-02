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Коммерсантъ FM
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Вучич заявил, что два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным

Как минимум два мировых лидера в тайне проводили переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, речь идет в том числе об экс-канцлере Австрии Карле Нехаммере.

Господин Вучич напомнил, что не встречался с российским президентом с ноября 2021 года. «Многие говорили с ним тайно. И я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным»,— рассказал он в интервью блогеру Марио Науфалу.

На вопрос о том, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии ответил отрицательно. «Это не Орбан и Фицо, но многие другие, Нехаммер в том числе»,— утверждает Александр Вучич.

Его последняя личная встреча с господином Путиным прошла 25 ноября 2021 года в Сочи. С начала российской военной операции на Украине они созванивались два раза — в октябре 2024 года и в марте 2025-го.

Господа Вучич и Фицо намерены лично посетить парад Победы в Москве 9 мая. В этот же день президенты России и Сербии планируют провести переговоры, анонсировал Кремль. Сербия единственная в Европе не вводила антироссийские санкции, но при этом не поддержала действия РФ на Украине. Александр Вучич жаловался, что на его страну усиливают давление, но он считает санкции безрезультатными.

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