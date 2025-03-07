Путин и Вучич провели «очень хороший разговор»

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Они обсудили нюансы двустороннего партнерства. В ходе беседы господин Вучич подтвердил свой приезд на Парад Победы 9 Мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества»,— написал президент Сербии на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Разговор лидеров двух стран коснулся и продления договора о поставках газа в Белград, добавил Александр Вучич.

28 февраля дипломатический источник сообщил, что Сербия направит на Парад Победы почетный караул. В мероприятии примут участие и военнослужащие из Мьянмы.

Ранее о готовности посетить Москву 9 мая говорили премьер Словакии Роберт Фицо и председатель КНР Си Цзиньпин. Приглашение также получили президенты Индонезии Прабово Субианто, Бразилии Лула да Силва и Белоруссии Александр Лукашенко.