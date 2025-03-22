Путин и Вучич проведут переговоры 9 Мая в Москве

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры 9 Мая в Москве. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Год очень важный, 80-летие Победы... Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России»,— сказал господин Орешкин.

Участие в праздновании Дня Победы в Москве подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян. В декабре министр обороны Андрей Белоусов говорил, что Россия на праздник ждет лидеров государств—членов ОДКБ, после чего Владимир Путин пригласил войска всех стран СНГ поучаствовать в параде. Россия также пригласила принять участие в параде Победы войска КНДР. Также Москву в этот день планирует посетить премьер-министр Словакии Роберт Фицо.