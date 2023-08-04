Вучич заявил о санкционном давлении на Сербию из-за Украины

Президент Сербии Александр Вучич говорит, что на его страну, а также на Республику Сербскую (входит в состав Боснии и Герцеговины) усиливают внешнее давление. По его словам, это происходит из-за военного конфликта на Украине.

Господин Вучич пообещал, что его страна «окажет, сколько сможет в будущем, еще более значимую экономическую поддержку» Республике Сербской. Он отметил, что Сербия никогда не забудет о международном праве, но также «и о своем народе» в Республике Сербской.

«Экономическая ситуация в условиях военного конфликта на Украине при большом политическом давлении непростая... Главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне, идя на политические уступки»,— считает Александр Вучич (цитата по «РИА Новости»).

1 августа США ввели санкции против практически всего высшего руководства Республики Сербской (РС). Вслед за президентом Милорадом Додиком в американский черный список попали Желька Цвиянович, представитель РС в Президиуме Боснии, выполняющем функции коллективного президента, а также премьер, спикер парламента и министр юстиции. Всех их обвиняют в «подрыве государственного устройства страны».

Подробности — в материале «Ъ» «Республику Сербскую наказали за самоустройство».

Лаура Кеффер