Президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным впервые за два с половиной года. Лидеры обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда, экономическое взаимодействие и отношения стран. Сербский лидер назвал беседу «хорошей, открытой, долгой и содержательной». Кремль переговоры пока не комментировал.

«Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним вопросам, включая экономические, и я особенно поблагодарил президента Путина за то, что через (главу ''Газпрома''.— ''Ъ'') Алексея Миллера он обеспечил, что Россия и этой зимой предоставит Республике Сербия достаточные объемы газа»,— рассказал господин Вучич в обращении, опубликованном в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Александр Вучич заявил что все нерешенные вопросы стороны обсудят «в ближайший период». Он подчеркнул, что Сербия не планирует вводить санкции против России, и поблагодарил за поддержку усилий сербской стороны в ООН. «Я верю, что это поспособствует дальнейшему развитию сербско-российских отношений и что мы сможем не только помогать друг другу, но и развивать доверие между нашими народами и нашими странами»,— заключил господин Вучич.

Последний раз Александр Вучич и Владимир Путин общались по телефону 29 мая 2022 года. В сентябре 2024-го сербские власти сообщили о планах господина Вучича позвонить господину Путину в преддверии саммита БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября.