Друзья познаются во льде

Более половины россиян обеспокоены военной деятельностью НАТО в Арктике и поддерживают размещение российских войск и военных объектов в Заполярье. Это следует из оказавшегося в распоряжении “Ъ” социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field. Осваивать Арктику экономически большинство опрошенных предпочли бы с дружественными России государствами, пусть даже неарктическими.

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В ходе всероссийского телефонного опроса, проведенного в феврале, были опрошены 1,6 тыс. респондентов (выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках РФ в целом и федеральных округов в частности). Среди прочего граждан РФ спросили об их отношении к военной активности стран—членов НАТО в Арктике. 58% респондентов считают, что подобная деятельность способствует росту конфликтного потенциала в Арктическом регионе и направлена на политику «сдерживания» России. Примерно каждый пятый (19%) не согласен с этим утверждением, еще 14% занимают нейтральную позицию. Чаще всего обеспокоенность военной активностью НАТО в Арктической зоне выражают мужчины, респонденты старше 45 лет, обеспеченные россияне и люди с высшим образованием.

Более половины россиян (53%) поддерживают размещение российских войск и военной инфраструктуры в Арктике. Против наращивания военного присутствия в регионе выступают 39% опрошенных.

Поддержка военного присутствия в Арктике также более характерна для мужчин, тогда как среди женщин мнения разделились примерно поровну. Уровень одобрения также возрастает с возрастом: чем старше респонденты, тем чаще они выступают за укрепление российской военной инфраструктуры в Заполярье.

Более половины россиян (55%) считают, что Арктика пока остается территорией диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. 79% респондентов поддерживают развитие сотрудничества с другими странами в регионе. 68% опрошенных считают, что в Арктике стоит добывать нефть и другие полезные ископаемые.

Когда же речь заходит о том, как именно стоит заниматься экономическим освоением региона, мнения россиян расходятся. 36% считают, что развитие Арктики должно происходить совместно с дружественными России странами, такими как Китай, Индия и другие государства, входящие в БРИКС. Еще 27% опрошенных полагают, что Арктику стоило бы осваивать вместе со странами, входящими в ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией).

31% респондентов выступают за сотрудничество с другими арктическими государствами. Всего в приарктической зоне находятся помимо России семь стран, и все они входят в НАТО (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Вместе с Россией они входят в Арктический совет — объединение, которое еще нередко называют «теневым правительством» Заполярья. Но на фоне конфликта вокруг Украины деятельность совета с начала марта 2022 года была во многом парализована, поскольку западные приполярные страны объявили России бойкот. С 2023 года работа организации начала постепенно восстанавливаться, однако о сотрудничестве в прежнем объеме речи пока не идет. До 2022 года Россия в целом не особо стремилась к сотрудничеству в Арктике с нерегиональными государствами (за исключением ряда отдельных проектов). Нерегиональные игроки могли претендовать разве что на роль наблюдателей в Арктическом совете, да и то с весьма ограниченными правами. И Россию такое положение дел ранее вполне устраивало. Однако в последние годы власти РФ, наоборот, развивают взаимодействие в регионе в основном со странами, не считающимися приполярными, но зато поддерживающими хорошие отношения с Россией.

Около четверти респондентов (24%) уверены, что России стоило бы самостоятельно осваивать Арктику или взаимодействовать с иными странами (не перечисленными выше). Не поддерживают экономическое освоение региона всего 1% опрошенных.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Мурманске, заявил, что власти РФ «выступали и выступают сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики». «Причем мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто, так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед»,— уточнил он, признав, что сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает «не лучшие времена».

Елена Черненко