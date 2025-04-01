Рубль дал слабину

Российская валюта начала слабеть и потеряла 2 руб. по отношению к доллару и почти 3 руб. — к евро. На 1 апреля официальный курс американской валюты 85,5 руб., европейской — 92,5 руб. Доллар отыгрывает падение, которое наблюдается с начала года.

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С момента начала переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине нацвалюта укрепилась на 26%. На фоне разговоров о введении дополнительных санкций в отношении Москвы тенденция может развернуться в обратную сторону, заметил независимый финансовый эксперт Андрей Бархота: «Это может быть связан с платежным балансом. Рубль будет ослабляться по отношению к иностранной валюте. Процесс этот сейчас станет происходить более резко, но, впрочем, и укрепление было очень серьезным. Помрачнение случилось в консультациях между Россией и США, и администрация Трампа повысила вероятность введения новых санкций, которые коснутся теневого флота экспорта нефти. Это вызывает обеспокоенность у участников рынка.

Фактически возрос спрос на валюту. Игроки ожидают большей девальвации рубля. Не исключено, что этот уровень будет более серьезным, не 98-102.

К концу года, вероятно, мы увидим значения ближе к 110 руб. за доллар. Кроме того, есть еще конфликт между США и Европейским союзом, касающийся торговой войны и введения повышенных пошлин. Плюс Брюссель заявил о милитаризации, что может привести к тому, что доллар станет стоить дороже евро».

Ранее аналитики SberCIB во второй раз за год понизили прогноз по курсу американской валюты. Таргетное значение на конец года уменьшилось со 105 руб. до 95 руб. Инвесторы вкладываются в валютные инструменты, чтобы зафиксировать комфортный курс, пояснил управляющий директор департамента активных операций «Инвестиционной компании ЛМС» Александр Клещёв: «Это просто отражение той динамики, которая есть на межбанковском рынке, на рынке Forex. В ближайшие дни я бы не ждал существенных изменений. Рубль постепенно станет ослабевать к валютам.

Сейчас основное — это решение инвесторов, домохозяйств переводить часть своих средств из рублевых накоплений в валютные просто потому, что курсы, которые мы видим, психологически привлекательны. Это можно оценить, например, по динамике российских облигаций, которые торгуются в валюте: там доходности порядка 5-6% годовых. Это говорит о том, что люди приобретают эти активы не с точки зрения доходности, а с точки зрения инструмента покупки доллара. Не все же могут купить наличный доллар на крупную сумму: это неудобно, на депозитах их нельзя хранить. Так что инвесторы любыми способами хотят зафиксировать низкие курсы относительно среднесрочного поведения рубля».

В январе-феврале этого года российский бюджет исполнен с дефицитом 3,8 трлн руб., сообщает Федеральное казначейство. Из-за сильного рубля бюджет может недополучить дополнительные нефтегазовые доходы, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «Мы имеем дело с окончанием квартала, и, возможно, для банков это было одним из факторов частично сравнять свою валютную позицию. Может быть, закрывались короткие позиции. Если говорить о перспективе, то рубль будет достаточно крепким: в ближайшие несколько месяцев в диапазоне 84-87 руб. можно провести. Скорее всего, нас ждет боковой тренд, то есть это не дальнейшее укрепление и, с другой стороны, не дальнейшее ослабление. То, что мы сейчас имеем крепкую нацвалюту, просто значит, что казна не получит дополнительные нефтегазовые доходы, но исполнит базовые, поэтому в целом это не говорит об каком-то структурном изменении в бюджете».

Курс юаня на Московской бирже завершил торги 31 марта без изменений. При этом ЦБ повысил курс китайской валюты на 1 апреля на 25 коп.

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Юлия Савина