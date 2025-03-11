Доллар и евро вернулись в список покупок

Россияне вернулись к покупкам иностранной валюты, это произошло впервые за полгода. ЦБ подвел итоги февраля на финансовых рынках. Как пишет регулятор, инвесторы находились под влиянием «возросших ожиданий относительно снижения геополитической напряженности». На фоне переговоров России и США курс рубля стал более волатильным. Колебания оказались максимальными с февраля 2022 года. По итогу месяца доллар обесценился на 10%. В результате россияне нарастили покупки валюты. Центробанк называет объемы небольшими, но подчеркивает, что в предыдущие пять месяцев население, наоборот, покупало рубли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Сколько можно заработать на таких инвестициях? Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что смена стратегии была ожидаемой: «Последние годы российское население продает и покупает валюту контрциклически, так сказать. То есть покупает ее, когда она слишком крепкая, и продает, когда та ослабляется. По сути, покупки долларов и евро связаны с переукреплением валютного курса свыше равновесного уровня. На текущий момент справедливой можно назвать отметку вблизи 100 руб. за доллар. По мере приближения к ней объем покупок у населения будет сокращаться или вообще стабилизируется. Мы ждем возврата валютного курса к уровням конца 2024 года, то есть это вблизи 100 руб. за доллар, на горизонте трех месяцев. Что касается прогнозов на конец 2025-го, то все будет зависеть от многих параметров, не связанных с экономикой».

Официальный курс ЦБ на 11 марта — чуть больше 88 руб. за доллар и 95 руб. за евро. За последний месяц на межбанковском рынке был побит локальный рекорд: американская валюта опускалась ниже 85 руб. впервые с августа прошлого года. Тем не менее, по данным ЦБ, экспортеры не стали придерживать валютную выручку и нарастили ее продажи примерно на четверть. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов предположил, почему: «У бизнеса может быть много причин, совершенно не связанных с текущей макроэкономической ситуацией. Могут быть какие-то сезонные истории, например, нужно платить налоги, осуществлять какие-то другие расходы в рублях. Здесь нет, скажем так, массовой ставки на укрепление или на ослабление нацвалюты. Соответственно, курсы доллара и евро меняются независимо от того, хорошие или нет.

Население же, на самом деле, достаточно иррационально это делает, очень часто эти процессы следуют уже за реализовавшимися эпизодами укрепления или ослабления».

За последний месяц крупные банки улучшили долгосрочные валютные прогнозы. Например, раньше в «Сбере» ждали доллар по 115 руб. к концу года. Обновленный ориентир — не больше 105 руб. ВТБ скорректировал оценку до 103 руб., а ПСБ и вовсе опубликовал прогноз ниже 100 руб. Тем не менее вложения в валюту остаются привлекательными, рассуждает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Безусловно, сейчас значительная неопределенность связана с прогнозами курса. Основная сложность состоит в том, что какой-то новый равновесный уровень так или иначе будет задаваться геополитической ситуацией. По нашим оценкам, если вдруг у нас вообще ничего не поменяется по сравнению с прошлым годом, тогда равновесный курс при текущих ценах на нефть все-таки будет ближе к трехзначным цифрам. Если все станет вообще замечательно, тогда самый благоприятный прогноз — это 82-83 руб. за доллар.

Но если мы возьмем всю эту мозаику сценариев, все-таки, наверное, курс должен быть более слабым по сравнению с текущими уровнями.

При этом если мы говорим в терминах доходности, тогда рублевые активы и депозиты выглядят пока более выгодными. Однако сейчас, наверное, действительно очень хороший момент, чтобы диверсифицировать структуру сбережений и подготовиться к каким-то менее благоприятным вариантам. Если мы рассматриваем и замещающие облигации как альтернативу наличной иностранной валюте, то вывод о том, что сейчас выглядит более привлекательно, уже представляется менее однозначным».

По мнению Минэкономразвития, средний курс доллара в этом году составит 96,5 руб. Министр Максим Решетников уже обращал внимание, что ситуация складывается хуже их прогнозов. Крепкий курс сопровождается сравнительно низкими ценами на нефть. В бюджете, например, заложена цена барреля на уровне $70. По последней оценке Минфина, Urals стоит $55.

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Иван Якунин