Трамп грезит тотальными пошлинами

Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины на все страны. «Посмотрим, что получится»,— сказал он журналистам Reuters. Объявление ожидается 2 апреля, эту дату американский президент называет «днем освобождения». Соединенные Штаты уже ввели пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также на все товары из Китая. Ранее сообщалось о списке из 10-15 стран, у которых наибольший торговый дефицит с США. По замыслу нынешней администрации, такие меры защитят внутреннюю экономику от недобросовестной мировой конкуренции и позволят договориться о более выгодных условиях для торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Великобритания готовит ответные меры, но ее премьер-министр Кир Стармер пока ведет с Дональдом Трампом переговоры. У Евросоюза позиция более жесткая: президент Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила, что это начало «марша к независимости» ЕС. Для мировой торговли последствия будут разрушительными, считает профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский: «Трамп делит страны на ряд категорий. Некоторым странам он пошлины не будет повышать, может быть, даже понизит, в зависимости от своих предпочтений.

Среди всех стран, с которыми торгуют Соединенные Штаты, выделено 15, которые они неуважительно назвали "грязной пятнашкой". Туда могут войти Китай, страны ЕС, Мексика, Вьетнам, Ирландия, Германия, Тайвань, Япония, Южная Корея, Канада, Индия, Таиланд, Италия, Швейцария и Малайзия. Но Трамп полагает, что США получат некий временный выигрыш от сбора импортных таможенных пошлин. Но ведь ущерб-то, нанесенный от этих же пошлин продвинутым производствам, перекроет тот выигрыш, который будет получен. Будет некий видимый эффект в течение довольно короткого периода, но на протяжении, скажем, даже года-двух экономика даст негативный сигнал. Картина выглядит чудовищной, такого никогда не было.

Напрямую на России это не скажется, но повлияет косвенно, потому что если, скажем, пострадает Китай, а это для нас важнейший торгово-экономический партнер, значит, Китай у нас начнет закупать меньше чего-либо».

На заявления Дональда Трампа мировой фондовый рынок отреагировал падением. Цены на золото обновили очередной рекордный максимум в $3128 за унцию. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайший год с 20% до 35%. Президент Соединенных Штатов не впервые выступает с эпатажными и резкими угрозами, но насколько он действительно готов пойти на это — еще вопрос, отмечает исполнительный директор Института экономической политики имени Гайдара Сергей Приходько: «Я, честно говоря, не очень верю в подобный сценарий развития.

Это в его стиле в принципе в экономике и не только: попугать надо обязательно, а если не испугаются, значит, что-нибудь придумает. Вряд ли избиратели его будут рады повышению цен, что объективно приведет при таком росте пошлин и к лишению, может быть, рынков сбыта в обратном направлении. Я не очень понимаю, почему Трампа так беспокоит отрицательный торговый баланс даже не в целом, что, может быть, можно еще как-то понять, но с отдельными странами.

Его вывод, что эти страны, которые имеют с Соединенными Штатами положительный баланс, грабят США. Это все более чем компенсируется выгодой вложений в экономике Соединенных Штатов, они всегда были очень надежные, малорисковые, и такие решения могут на инвестиционный климат повлиять.

Может, он хочет превратить Соединенные Штаты в автаркическую экономику? У нас есть уже такая, называется Северная Корея».

Главный торговый советник Дональда Трампа Питер Наварро заявлял, что повышение пошлин принесет огромные доходы в триллионы долларов. Кроме того, власти США рассчитывают, что пошлина в 10% на любой импорт может создать около 3 млн рабочих мест внутри страны.

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Анжела Гаплевская