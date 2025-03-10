Доллар провоевался

Курс доллара США на мировом рынке опустился к значениям четырехмесячной давности. Инвесторы обеспокоены рисками, которые несут для мировой экономики торговые войны, провоцируемые новой администрацией США. Доллар сдает позиции и в России, и, если рубль поддержат валютные продажи экспортеров, курс может откатиться до 85–87 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Новую неделю американская валюта начала с ослабления позиций на мировом рынке. По данным Investing.com, в понедельник, 10 марта, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до отметки 103,56 пункта, что близко к минимуму c 5 ноября 2024 года. Уверенное падение индекса продолжается шестую торговую сессию подряд, и за это время курс американской валюты снизился на 3,6%. За то же время курс евро вырос на 4,8%, до $1,0875.

Падение курса американской валюты происходит на фоне усилившихся опасений рецессии в США в связи с проводимой Дональдом Трампов внешней политикой. После введения пошлин на товары из Китая, а также аналогичных угроз в отношении Канады и Мексики эти страны либо ввели ответные меры, либо готовятся их ввести.

Экономическая модель ФРБ Нью-Йорка указывает на высокую вероятность рецессии в третьем квартале этого года. По оценке ФРБ Атланты, ВВП США в первом квартале сократится на 2,4%.

В таких условиях, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, растут рыночные ожидания, что американский регулятор начнет в этом году активно снижать ключевую ставку для поддержки замедляющейся экономики. По его словам, инвесторы стали закладывать не менее двух снижений ставки ФРС в этом году, до 3,75–4% к концу года.

Игре против доллара способствует и краткосрочный риск приостановки работы правительства США при достижении потолка госдолга и возможного отсутствия компромисса между политическими силами для устранения проблемы, отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. О том, что Конгресс может не успеть согласовать законопроект о временном финансировании до конца недели, что приведет к частичной приостановке работы правительства, в выходные заявил президент США.

Глобальные тенденции оказывают ограниченное влияние на российский валютный рынок. Впрочем, в понедельник курс доллара на внебиржевом рынке после полуторанедельного перерыва опустился ниже уровня 88 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 87,19 руб./$, что на 2,8 руб. ниже значений закрытия пятницы. По итогам дня потери уменьшились до 2,5 руб., в итоге курс американской валюты остановился на отметке 87,50 руб./$. Курс евро снизился на 2,67 руб., до 94,82 руб./€.

Текущие курсы иностранных валют все еще значительно выше локальных минимумов, установленных 26 февраля (85,36 руб./$. и 89,63 руб./€) на фоне ожиданий снижения геополитической напряженности в результате переговоров России и США. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова отмечает, что давление на рубль оказывает недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти с апреля, что уже привело к снижению котировок нефти Brent до $70 за баррель, но цены могут пойти еще ниже. В итоге можно ожидать уменьшения поступления валюты от нефтяных компаний.

В ближайшие дни поддержку курсу рубля окажет приближение налогового периода, что традиционно приводит к росту продаж валюты экспортерами. По мнению Дениса Попова, такие продажи могут начаться раньше обычного — в середине, а не в конце месяца. При этом спрос на валюту со стороны импортеров продолжит сдерживаться жесткими денежно-кредитными условиями. «С учетом высокой неопределенности настроений участников рынка базовый прогноз предполагает курс доллара на конец первого квартала в районе 85–87 руб./$»,— отмечает господин Попов. Марина Никишова менее оптимистична и считает вероятным возвращение курса доллара в диапазон 91–93 руб./$.

Виталий Гайдаев