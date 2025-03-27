Рубль занял неустойчивую позицию

Аналитики SberCIB во второй раз за этот год понизили прогноз по курсу доллара на 10 руб. Таргет на конец 2025-го уменьшился со 105 руб. до 95 руб. Как отметили в компании, пересмотр связан с повышением Центробанком оценки экспорта за октябрь-декабрь на 17%. С начала года рубль укрепился на 26%, опустившись ниже 85 руб. за доллар. При этом, по мнению аналитиков, укрепление может оказаться неустойчивым без притока капитала или роста экспорта. В SberCIB ждут, что во втором квартале курс доллара вернется к уровню 90 руб. из-за постепенного роста импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Впрочем, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева полагает, что к концу года российская валюта может еще заметнее ослабнуть: «Мы все-таки ожидаем, что рубль будет несколько слабее, чем сейчас, примерно 100 руб. за доллар. Будет дефицит иностранной валюты. Есть такое понятие "сезонный дефицит импорта". Уход этой составляющей повлияет непосредственно на курс. Тем не менее могут сыграть в пользу рубля и снятие определенных санкций, и облегчение торговых операций, и частичное возвращение SWIFT, то есть то, что будет способствовать увеличению предложения на рынке. Тогда рубль будет несколько сильнее.

Прогнозы по курсу рубля могут вновь измениться. На это влияет денежно-кредитная политика Центробанка, геополитика, безусловно. Сейчас активно ведутся переговоры. Они развиваются в позитивном ключе. Какие-то существенные сдвиги, которые повлияют на взаиморасчеты в иностранной валюте, торговлю, конечно, окажут влияние на курс. Наконец, внутренняя экономическая ситуация, как она будет развиваться, будет ли экономика расти или падать. Еще один фактор — нефтяные котировки. Факторов много, все они подвижные. Прогноз долгосрочный очень тяжело давать, особенно когда много неопределенности».

В среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля с ростом импорта будет приближаться к прогнозным макроэкономическим показателям. По его словам, слабый рубль «удобен экспортерам, крепкий рубль, наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту». Как сообщил Силуанов, колебания курса никак не скажутся на выполнении бюджетных расходов, запланированных на год.

Впрочем, слишком сильное укрепление может привести к усугублению дефицита бюджета, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «С точки зрения государства и экономики слишком крепкий рубль действительно невыгоден, потому что это будет приводить к расширению дефицита бюджета. Дефицит по итогам февраля достиг рекордного значения. Минфин в том числе закладывает определенный курс рубля при определенных ценах на нефть для того, чтобы находиться в профицитном состоянии или контролировать уровень дефицита. Важно находить этот баланс, чтобы курс был прогнозируемым.

Несмотря на значительное укрепление и то, что для бюджета такое положение дел не является комфортным, в текущих реалиях финансовые власти в любом случае не стали прибегать к каким-то искусственным мерам регулирования, чтобы изменить этот баланс. Вероятно, курсообразование будет происходить на рыночных условиях. Это потенциально подтверждает ощущение того, что ситуация в ближайшее время нормализуется, и курс на уровне 90 руб. будет более комфортен и для экспортеров, и для импортеров.

Мы с конца 2024 года не пересматривали прогнозы и ожидаем, что курс рубля к концу 2025-го будет на уровне 110 руб. за доллар. Несмотря на текущее укрепление, мы полагаем, что такая ситуация долго не продлится».

В соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 96,5 руб. за доллар. Уточненный макропрогноз ведомство представит в апреле. Аналитики «Сбера» обновляли прогноз на 2025 год в середине февраля, тогда они также понизили оценку на 10 руб. Официальный курс доллара на 28 марта Центробанк понизил до 83,83 руб. за доллар.

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Далила Цельбель