Игра на понижение

Дмитрий Пятибратов во второй раз ушел с поста главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Соответствующее заявление он сделал 30 марта сразу после разгрома от «Краснодара», который на своем домашнем поле нанес «Факелу» крупнейшее поражение в этом сезоне — 5:0. Преемника в клубе пока не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

О том, что Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел», сообщили в клубе вскоре после завершения матча 22-го тура РПЛ 30 марта. В клубе подчеркнули, что господин Пятибратов уходит по собственному желанию. Кто займет его место, пока неизвестно.

«Факел» проиграл «Краснодару» на одноименном стадионе с разгромным счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл на 53-й минуте полузащитник хозяев Никита Кривцов. Спустя 11 минут преимущество удвоил вышедший на замену полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Затем оформил дубль нападающий Олакунле Олусегун, и пятый мяч в ворота воронежцев на 80-й минуте забил атакующий полузащитник Данила Козлов.

Это поражение стало для «Факела» пятым подряд в лиге. При этом воронежцы не забивали голов на протяжении последних шести официальных матчей, с ноября 2024 года. По итогам встречи клуб остался в зоне вылета на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с 14-ю очками. Чтобы выйти и из зоны вылета, и из зоны стыковых матчей, «Факелу» необходимо набрать не менее семи очков — именно на столько он отстает от находящегося на «безопасном» 12-м месте «Динамо Махачкала». В зоне стыка сейчас «Пари НН» и «Ахмат», у обеих команд по 19 очков. На последнем месте — «Оренбург» с 11-ю очками.

«На нашу команду очень многое свалилось в последнее время. Ни один клуб не сталкивался с таким во времена советского, российского футбола — когда два подряд удаления в одной команде повлияли на результат матча, и после этого экспертная комиссия признала, что судья ошибся, но мы играли в меньшинстве. Тяжело было доминировать в матче с “Зенитом”, играя больше тайма в меньшинстве, и то же самое с “Оренбургом”. Есть вещи, на которые тренер не может повлиять: это судейские ошибки»,— сказал Дмитрий Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

Речь идет о матчах 20-го и 21-го тура, в которых «Факел» проиграл петербургскому «Зениту» и «Оренбургу» соответственно. В первом матче арбитр Виталий Мешков показал красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову за фол на Лусиано Гонду на 37-й минуте, во втором арбитр Артем Любимов в начале второго тайма удалил с поля хавбека воронежцев Дилана Мертенса, который наступил сзади на ахилл Саиду Сахархизану. Обе карточки контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза впоследствии отменил.

В качестве еще одной из причин поражений господин Пятибратов назвал потерю ключевого форварда Евгения Маркова, которого зимой выкупил екатеринбургский «Урал»: «Мы старались его сохранить, но таковы реалии. Пришли другие, они имеют мастерство, стараются, но им нужно время». «Я не ищу оправданий, свою ответственность я признаю. Но команда дисциплинированная, организованная, обученная. Первый тайм — и я думаю, тут все согласятся — если “Факел” и уступал “Краснодару”, то не критично. До этого матча всего лишь шесть команд пропустили меньше нас, то есть, мы умеем правильно играть без мяча. С мячом чтобы играть — это качество, за качество надо платить, качество дорого стоит. Ни одной команды нет, которая без выскоквалифицированной группы атаки добивается результатов»,— резюмировал господин Пятибратов.

Он также извинился перед всеми, чьих надежд не оправдала команда: «Но мы очень старались, поверьте».

Для «Факела» это вторая тренерская отставка в текущем сезоне. Дмитрий Пятибратов занял должность в августе 2024-го после увольнения Игоря Черевченко. Последний ушел с поста после поражения от самарских «Крыльев Советов» в четвертом туре РПЛ, хотя в конце прошлого сезона он не только впервые в истории оставил воронежский клуб на третий сезон в высшем дивизионе футбольного чемпионата страны, но и занял с ним рекордное 11-е место.

До этого сезона господин Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года он был в тренерском штабе Олега Василенко, который вывел клуб в РПЛ, а после увольнения господина Василенко был наставником команды с сентября 2022-го по апрель 2023 года. После ухода из «Факела» Дмитрий Пятибратов возглавлял «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области.

5 апреля «Факелу» предстоит встретиться с грозненским «Ахматом». Матч начнется в 15:15 и пройдет без зрителей. Эту санкцию наложил КДК, усмотревший в действиях местных фанатов расизм во время матча с «Зенитом» в Воронеже 8 марта.

Мария Старикова