Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл «Оренбургу» на выезде

15 марта воронежский футбольный клуб «Факел» провел матч 21-го тура РПЛ. Воронежцы сыграли на выезде с «Оренбургом» и проиграли со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый тайм завершился без голов, хотя моменты были у обеих команд. В начале второго тайма вышедший на замену полузащитник «Факела» Дилан Мертенс наступил сзади на ахилл Саиду Сахархизану — и арбитр Артем Любимов показал ему красную карточку. После этого мяч дважды оказывался оказывался в воротах «Факела», но оба раза голы были отменены из-за нарушений: игра рукой в атаке у форварда «Оренбурга» Брайана Мансильи и фол форварда хозяев Максима Савельева, который слишком высоко задрал ногу в единоборстве с защитником воронежцев Райаном Сенхаджи и ударил его по голове. Однако в добавленное время «Оренбургу» все же удалось открыть счет: защитник Казымджан Караташ навесил на дальний угол, а там мяч влетел в ворота «Факела» от его же защитника Сергея Божина.

«Оренбург» прервал серию из 19 матчей без побед. «Факел» не побеждал в РПЛ с октября прошлого года. Воронежцы с 14-ю очками остаются в зоне вылета — на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы. Следующий матч «Факел» проведет на выезде 30 марта с «Краснодаром».

Мария Старикова