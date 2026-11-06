Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с секретарем Совбеза Ирана

Переговоры прошли в Сенатском дворце. Стороны обсуждали состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Были также затронуты вопросы международной и региональной повестки дня. Особое внимание господа Путин и Резаи уделили ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.