Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с секретарем Совбеза Ирана
Президент России Владимир Путин накануне принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры прошли в Сенатском дворце. Стороны обсуждали состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Были также затронуты вопросы международной и региональной повестки дня. Особое внимание господа Путин и Резаи уделили ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.
Секретарь иранского Совбеза передал президенту России послание от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и начальник ГРУ Игорь Костюков.
После встречи Мохсен Резаи рассказал иранским СМИ, что поделился с Владимиром Путиным семью условиями для урегулирования конфликта с США. По его словам, пока Вашингтон их не выполнит, Ормузский пролив не откроют и прямые переговоры не начнутся.