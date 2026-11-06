«В США продажи китайских автомобилей фактически запрещены»
Дмитрий Гронский — об опасениях американцев
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В России за последние несколько лет минимум четыре раза индексировались ставки утильсбора. Импортные автомобили дорожали, а их покупатели сетовали на то, что это делается исключительно для того, чтобы поддержать АвтоВАЗ. Ведь будь китайские машины дешевле, отечественной продукции было бы совсем тяжело с ними конкурировать. Дескать, это нечестно, и в Тольятти должны не говорить: «Можно, а зачем?», а работать над повышением качества автомобилей без их удорожания.
В контексте вышесказанного любопытно посмотреть, как обстоит дело за океаном. В Соединенных Штатах продажи китайских автомобилей фактически запрещены, а местные автопроизводители, прежде всего Ford и General Motors, требуют закрепить этот запрет на постоянной основе. Сейчас, например, электромобили из КНР обложены 100-процентной пошлиной, а ряд китайских компаний не имеют права реализовывать машины на американском рынке из-за проблем с безопасностью данных.
О чем идет речь? О том, что авто — это прекрасный инструмент для сбора данных о его владельце. Навигатор подскажет, какими маршрутами он ездит, какие магазины и рестораны посещает, какую радиостанции слушает и так далее. У американских автопроизводителей, таких как Tesla, например, тоже были проблемы с законом, потому что, как выяснилось, рекламодателям и аналитическим компаниям стали известны предпочтения в самых разных областях владельцев Tesla Model 3. Но, если Tesla — это как-никак свои, которым не все, но прощается, то бренды из Поднебесной — чужие.
Но на самом деле, как полагают многие эксперты, сбор и использование данных владельцев — это лишь повод, а не причина. В США всерьез обеспокоены тем, как стремительно компании из КНР завоевывают европейский рынок. По самым скромным подсчетам, в 2026 году в Старом Свете нашли своих покупателей более 1 млн машин китайских марок. На консервативном британском рынке самым продаваемым автомобилем вот уже несколько месяцев числится Jaecoo 7 от концерна Chery. И, конечно же, американские производители не хотят, чтобы завтра что-то подобное произошло у них дома.