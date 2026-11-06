«В США продажи китайских автомобилей фактически запрещены»

О чем идет речь? О том, что авто — это прекрасный инструмент для сбора данных о его владельце. Навигатор подскажет, какими маршрутами он ездит, какие магазины и рестораны посещает, какую радиостанции слушает и так далее. У американских автопроизводителей, таких как Tesla, например, тоже были проблемы с законом, потому что, как выяснилось, рекламодателям и аналитическим компаниям стали известны предпочтения в самых разных областях владельцев Tesla Model 3. Но, если Tesla — это как-никак свои, которым не все, но прощается, то бренды из Поднебесной — чужие.