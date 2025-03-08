Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл чемпиону России «Зениту»

8 марта состоялся матч 20-го тура РПЛ, в котором воронежский «Факел» встретился с действующим чемпионом России — «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра прошла на домашнем поле воронежцев — стадионе «Факел» и закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Зенит» приехал в Воронеж с пониманием того, что надо догонять «Краснодар», который в пятницу вечером обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка. Аутсайдер чемпионата «Факел» также был настроен на борьбу — после поражения от «Химок» в первом матче весенней половины сезона он находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы, то есть, в зоне прямого вылета.

Первая домашняя игра воронежцев началась впечатляющим перфомансом от болельщиков. Однако команде это не помогло. Уже в первом тайме гости открыли счет: полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано Гонду. Он отправил мяч точно в ворота Александра Беленова. Еще проще гостям стало играть после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову за фол на том же Лусиано Гонду.

Вышедший на замену во втором тайме Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Густаво Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано Гонду отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота. На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком». Однако на итоговый счет в матче с «Факелом» этот эпизод не повлиял.

После матча гости утверждали, что Вендела спровоцировали оскорблениями на расовой почве. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали его «макакой» и даже один из воронежских футболистов проявил расизм. «Факел» официально заявил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации». «На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК “Зенит”. Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков “Факела” клуб примет меры»,— отметили в «Факеле».

Мария Старикова