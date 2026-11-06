Вторая ракетка мира Синнер завершил сотрудничество с тренером Кэхиллом

Кэхилл работал в команде итальянца с 2022 года вместе с Симоне Ваньоцци. За этот период спортсмен выиграл пять чемпионатов Большого шлема, а также стал двукратным победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).