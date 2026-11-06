Вторая ракетка мира Синнер завершил сотрудничество с тренером Кэхиллом
Итальянский теннисист Янник Синнер прекратил сотрудничество с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом. Об этом вторая ракетка мира сообщил в социальных сетях.
Кэхилл работал в команде итальянца с 2022 года вместе с Симоне Ваньоцци. За этот период спортсмен выиграл пять чемпионатов Большого шлема, а также стал двукратным победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Со следующего сезона Янник Синнер будет сотрудничать со шведом Магнусом Норманом. Ранее он тренировал швейцарца Стэна Вавринку, который под его руководством выиграл три мейджора.
Даррену Кэхиллу 61 год. Специалист ранее сотрудничал с Андре Агасси, Ллейтоном Хьюиттом и Симоной Халеп.