WSJ: крупные инвесторы сомневаются в оценке Anthropic на IPO в $1,5 трлн

В последние дни акции компаний, связанных с развитием ИИ, заметно упали в цене. Это может быть связано как с перегревом рынка, так и с результатами промежуточных выборов в Конгресс США, на которых потерпели поражение республиканцы, как и президент США Дональд Трамп активно продвигающие ИИ-сектор. Один из инвесторов сообщил WSJ, что «даже если рынок восстановится, убедить институциональных инвесторов — которые только что понесли убытки в ходе недавней распродажи — вновь пойти на серьезный риск в секторе искусственного интеллекта может оказаться непростой задачей».