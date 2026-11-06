WSJ: крупные инвесторы сомневаются в оценке Anthropic на IPO в $1,5 трлн
Крупные инвесторы все больше сомневаются в том, что в ходе первичного размещения акций (IPO) ИИ-разработчик Anthropic сможет получить оценку в $1,5 трлн. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназваные осведомленные источники.
Anthropic планирует провести IPO в середине ноября. Ожидалось, что компании удастся привлечь за акции $100 млрд, а всю компанию оценят в $1,5–2 трлн.
Теперь же три крупных инвестора, планирующих принять участие в IPO, сообщили WSJ, что оценку компании, вероятно, придется снизить — по словам одного из них, сумма может оказаться ближе к отметке в $1 трлн. Другой источник предположил, что компания может принять решение привлечь меньше средств, чем планировалось изначально,— около $80 млрд.
В последние дни акции компаний, связанных с развитием ИИ, заметно упали в цене. Это может быть связано как с перегревом рынка, так и с результатами промежуточных выборов в Конгресс США, на которых потерпели поражение республиканцы, как и президент США Дональд Трамп активно продвигающие ИИ-сектор. Один из инвесторов сообщил WSJ, что «даже если рынок восстановится, убедить институциональных инвесторов — которые только что понесли убытки в ходе недавней распродажи — вновь пойти на серьезный риск в секторе искусственного интеллекта может оказаться непростой задачей».