Вот такая вот за расу

8 марта состоялся матч 20-го тура РПЛ, в котором воронежский «Факел» встретился с действующим чемпионом России — «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра прошла на домашнем поле воронежцев — стадионе «Факел» и закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Матч был довольно драматичным: судья Виталий Мешков удалил по одному игроку каждой из команд, причем форвард питерцев Вендел получил красную карточку за неприличный жест, якобы показанный в ответ на расистские оскорбления. Ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

8 марта обе команды были мотивированы на получение очков. «Зениту» нужно было догонять «Краснодар», который в пятницу, 7 марта, обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка. Аутсайдер чемпионата «Факел» также был настроен на борьбу — после поражения от «Химок» в первом матче весенней половины сезона он находился на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы, то есть, в зоне прямого вылета.

Первая домашняя игра воронежцев началась впечатляющим перфомансом от болельщиков. Но в противостоянии с действующим чемпионом команде это не помогло. Уже в первом тайме гости открыли счет: полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сделал навес в штрафную на аргентинского форварда Лусиано Гонду, и тот головой отправил мяч точно в ворота Александра Беленова. Еще проще гостям стало играть после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову за фол на том же Лусиано Гонду. Вышедший на замену во втором тайме нападающий «Зенита» Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Густаво Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано Гонду отскочил к колумбийцу, и он отправил его в ворота.

На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на это обратила внимание бригада VAR. В результате системообразующий для питерцев игрок получил красную карточку и теперь пропустит матч со «Спартаком». На итоговый счет в матче с «Факелом» этот эпизод не повлиял, однако спровоцировал ряд заявлений.

По мнению гостей, Вендел отреагировал на оскорбления на расовой почве. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали его «макакой» и даже один из воронежских футболистов проявил расизм. «Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, болельщики приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать других, из-за их цвета кожи... Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил»,— заявил господин Семак.

Позднее ФК «Зенит» выпустил официальное сообщение, в котором подчеркнул, что не допустит, «чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать» игрока «только потому, что у него другой цвет кожи». «Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— говорится в сообщении.

Фотогалерея «Факел» не добрался до «Зенита» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Зенит» приехал в Воронеж, понимая, что надо догонять «Краснодар», который в пятницу вечером обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Факела» это была первая домашняя игра в весенней половине сезона Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После поражения на выезде от «Химок» в предыдущем туре «Факелу» очень были нужны очки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы находятся в зоне вылета — на 15-м месте Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский За матч игроки «Факела» получили три желтые карточки, первую уже на 8-й минуте заработал Никита Моцпан Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Голкипер «Факела» Александр Беленов в течение матча не раз спасал команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Гости испытывали трудности в атаке воронежцев, которых активно гнали вперед полные трибуны, однако насыщенная оборона соперника была вскрыта простым навесом в штрафную Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Еще проще гостям стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вышедший на замену Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После матча «Факел» официально заявлил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации». Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 «Зенит» приехал в Воронеж, понимая, что надо догонять «Краснодар», который в пятницу вечером обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Факела» это была первая домашняя игра в весенней половине сезона Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После поражения на выезде от «Химок» в предыдущем туре «Факелу» очень были нужны очки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы находятся в зоне вылета — на 15-м месте Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский За матч игроки «Факела» получили три желтые карточки, первую уже на 8-й минуте заработал Никита Моцпан Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной — мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Голкипер «Факела» Александр Беленов в течение матча не раз спасал команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Гости испытывали трудности в атаке воронежцев, которых активно гнали вперед полные трибуны, однако насыщенная оборона соперника была вскрыта простым навесом в штрафную Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Еще проще гостям стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вышедший на замену Матео Кассьерру удвоил преимущество гостей на 57-й минуте. Мантуан прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После матча «Факел» официально заявлил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации». Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

«Факел» официально заявил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации». «На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК “Зенит”. Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков “Факела” клуб примет меры»,— отметили в воронежском клубе.

В РПЛ заявили, что в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении Вендела. «Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами»,— говорится в официальном сообщении РПЛ.

По итогам 20 тура РПЛ «Факел» продолжает находиться на 15-м месте. Следующий матч воронежцы проведут на выезде — 15 марта им предстоит встретиться с «Оренбургом», занимающим последнюю, 16 строчку в турнирной таблице.

Мария Старикова