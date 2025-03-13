Воронежский «Факел» оштрафовали на 1 млн и матч без зрителей из-за их поведения

Воронежский футбольный клуб «Факел» заплатит 1 млн руб. штрафа и проведет один домашний матч в РПЛ без зрителей. Такое наказание команде назначил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за поведение болельщиков на игре с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ. Об этом сообщают РИА «Новости Спорт» со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В субботу, 8 марта, «Факел» уступил «Зениту» со счетом 0:2. На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», ухали и даже якобы один из воронежских футболистов проявил расизм. «Факел» официально заявил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации» и выразил готовность оказать «активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины».

«Факел» в своем заявлении по итогам решения КДК РФС подчеркнул «свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве». «Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. Футбольный клуб “Факел” готовится к подаче жалобы в апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте»,— заявили в клубе.

Также на заседании КДК РФС рассмотрели два удаления в матче между «Факелом» и «Зенитом» — у воронежцев, напомним, в конце первого тайма прямую красную карточку получил Вячеслав Якимов. Оба инцидента прошли проверку экспертно-судейской комиссии, сообщает «Спорт-экспресс». Удаление Вендела осталось в силе (его отстранили на две игры, из которых одна — условно и назначили год испытательного срока), а решение об удалении Вячеслава Якимова признано ошибочным — дисквалификация отменена, и он сможет сыграть в следующем туре.

Следующую игру «Факел» проведет на выезде с «Оренбургом» 15 марта.

Подробнее о матче с «Зенитом» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вот такая вот за расу».

Мария Старикова