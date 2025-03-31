Иран заговорит ракетами

Иран пообещал дать ответ на потенциальные бомбардировки, которыми Исламской Республике пригрозил президент США Дональд Трамп. Реакция Тегерана на силовой сценарий будет максимально жесткой, заявил 31 марта верховный лидер страны Али Хаменеи. В свою очередь, иранские СМИ сообщили о приведении в полную готовность ракетных установок на территории всей страны. В Тегеране утверждают, что в случае эскалации могут поразить широкий круг целей, связанных с Вашингтоном и его союзниками, вплоть до американо-британской базы в Индийском океане, где недавно разместились бомбардировщики США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Али Хаменеи усомнился в способности США «совершить зло извне». Но даже если Вашингтон пойдет на это, то получит жесткий контрудар, пригрозил иранский верховный лидер, выступая 31 марта с речью по случаю Праздника разговения (Ид аль-Фитр). «Если вдруг они задумают поднять мятеж в стране, то сам иранский народ даст им ответ»,— добавил господин Хаменеи.

Таким образом великий аятолла отреагировал на прямую угрозу Дональда Трампа, прозвучавшую в воскресном эфире канала NBC. «Если они (иранцы.— “Ъ”) не заключат (ядерную.— “Ъ”) сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели»,— заявил американский президент. И добавил, что отдельно Исламскую Республику ждет введение вторичных пошлин.

В тот же день с реакцией на угрозы со стороны главы Белого дома выступили и в иранском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подобная риторика со стороны США оскорбляет саму «суть мира и безопасности».

«Насилие порождает насилие, а мир порождает мир. США могут сделать выбор — со всеми вытекающими последствиями»,— подчеркнул дипломат в соцсети X.

Тогда же, 31 марта, посольству Швейцарии в Тегеране, через которое Исламская Республика сохраняет каналы обратной связи с США, была передана нота протеста, в которой указывается на право Ирана «решительно и незамедлительно реагировать на любую угрозу».

Как проинформировала со ссылкой на свои данные газета Tehran Times, на фоне угроз господина Трампа Иран уже привел в состояние боеготовности свои ракеты. Издание обратило внимание на то, что у Исламской Республики есть много пусковых установок, расположенных глубоко под землей и способных выдержать интенсивные обстрелы. Вероятно, имеются в виду те подземные базы, которые Тегеран поэтапно презентовал в последние месяцы на фоне слухов о его неспособности эффективно перехватить удары с воздуха.

Недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна официально уведомила США об отказе вести прямые переговоры по своей ядерной программе. Однако, по словам главы исполнительной власти, путь непрямых консультаций по-прежнему «остается открытым».

Только политика Белого дома сможет определить судьбу дальнейшего дипломатического взаимодействия, которого Тегеран «никогда не избегал», подчеркнул господин Пезешкиан.

Напомним, о необходимости диалога говорилось в письме господина Трампа, которое было доставлено в Исламскую Республику через ОАЭ в середине марта. В послании американского лидера сообщалось, что США готовы к переговорному процессу, если к нему готов и Иран. «Но если вы продолжите игнорировать интересы мира, то история запомнит, что вы упустили прекрасную возможность,— цитирует эмиратский канал Sky News Arabia письмо господина Трампа, адресованное верховному лидеру Ирана.— Я вас предупреждаю: если вы отвергнете эту протянутую руку и иранский режим выберет путь эскалации, дальнейшей поддержки террористических организаций и военных авантюр, ответ будет решительным и молниеносным».

В качестве реакции на упоминаемый господином Трампом негативный сценарий Иран может расширить перечень своих военных целей. Как рассказал на днях изданию The Telegraph высокопоставленный иранский источник, Исламская Республика рассматривает вариант с нанесением удара по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Именно туда недавно США направили пять своих стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые могут быть задействованы в операции против подземной инфраструктуры Ирана.

«Не будет никакой разницы в нанесении ударов по британским или американским силам, если Иран будет атакован с любой военной базы в регионе (Ближнего Востока.— “Ъ”) или с объекта в пределах досягаемости иранских ракет,— пояснил собеседник The Telegraph.— Когда придет время, неважно, кто вы — американский, британский или турецкий военный. Вы станете мишенью в случае, если вашу базу будут использовать американцы».

При этом аппарат безопасности США отдает должное способности Ирана контратаковать.

В мартовском докладе (.pdf) офиса директора американской Нацразведки говорится, что Исламская Республика, вопреки тому, что ее система противовоздушной обороны была значительно ослаблена из-за прямой конфронтации с Израилем в октябре 2024 года, может «представлять угрозу для сил США и их партнеров». «Крупные группировки обычных вооруженных сил Ирана способны нанести существенный ущерб атакующему, совершить удары в регионе и нарушить судоходство, особенно связанное с поставками энергоносителей, через Ормузский пролив»,— фиксируют авторы отчета.

Специально для этого в районе этого пролива, соединяющей Персидский залив с Оманским, дежурят небольшие корабли и субмарины Ирана, предупреждал офис директора Нацразведки США.

Нил Кербелов