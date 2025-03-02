Стандартно золото

Максимальный за все время наблюдений Bank of America недельный объем средств вложили мировые инвесторы в золото. За семь дней, закончившихся 26 февраля, чистое привлечение средств профильными фондами составило $4,5 млрд, что более чем вдвое выше инвестиций неделей ранее. Инвесторы увеличивают вложения, страхуясь от возможных последствий тарифной войны президента США с торговыми партнерами, а также политической неопределенности. Российские инвесторы не остаются в стороне от мирового тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Международные инвесторы активно наращивают покупки золота. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), общий объем чистых инвестиций в золотые фонды за неделю, закончившуюся 26 февраля, составил $4,5 млрд. Это более чем в два раза выше инвестиций неделей ранее и максимальный показатель за все время наблюдений за данными EPFR со стороны BofA. С начала года такие инвестиции превысили $10 млрд.

О высоком интересе инвесторов к золоту свидетельствуют и данные Bloomberg.

Согласно последним доступным данным агентства, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувший четверг достигли отметки 2658,6 тонны, максимума с начала января 2024 года.

За пять дней они выросли более чем на 31 тонну и на 81,6 тонны с начала года.

Одновременно с этим международные инвесторы активно сокращали вложения в рынки развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вывели $5,1 млрд и почти $21 млрд с начала года. Больший объем средств за аналогичный период времени мировые инвесторы выводили во втором квартале 2020 года, когда на фоне пандемии фонды лишились $32 млрд. Как и пять лет назад, наиболее активно инвесторы выводили деньги из фондов Китая — $6,3 млрд за неделю и $15,2 млрд с начала года.

4,5 миллиарда долларов составил общий объем чистых инвестиций в мировые золотые фонды за 20–26 февраля 2025 года

Бегство капитала с рынков развивающихся стран вызвано тарифной политикой президента США Дональда Трампа в отношении торговых партнеров, что может иметь неблагоприятные последствия с точки зрения замедления мировой экономики и/или роста инфляции. «Исторически золото являлось защитой от неблагоприятных событий, таких как инфляция и негативные экономические/геополитические шоки»,— отмечает портфельный менеджер «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Интерес к золоту подогревает падающее доверие к правительствам в первую очередь развитых стран.

По данным отчета BofA, действующие главы были отстранены от власти в 27 из 33 прошедших в 2024 году в мире выборах. «Политическая неопределенность ведет к снижению доверия не только к правительствам, но и к бумажным валютам, облигациям и банковской системе в целом. Как итог мы видим выход из рискованных активов и рост позиций в защитных инструментах, таких как золото»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Растет интерес к золоту и со стороны российских частных инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за неполный февраль все розничные фонды, инвестирующие в золото, привлекли около 2,3 млрд руб., что почти на 10% выше показателя января. Приток в такие фонды продолжается с октября 2023 года, и за это время инвестиции составили 13,5 млрд руб., а активы фондов достигли 46,2 млрд руб. Локальные инвесторы рассматривают такие инвестиции как способ получить валютную экспозицию на фоне высокой «токсичности» сбережений в долларах и евро.

Инвестиции глобальных инвесторов оказывают благоприятное влияние на стоимость металла.

По данным Investing.com, цена золота на спот-рынке в начале минувшей недели установила новый исторический максимум $2956,37 за тройскую унцию. Удержать уровень не удалось, и по итогам пятничных торгов котировки откатились к $2858,6 за тройскую унцию, что на 2,6% ниже значений конца предшествующей недели, но почти на 9% выше уровней начала года.

В сложившихся условиях, как считают аналитики, мировые цены имеют шанс вырасти выше уровня $3 тыс. за унцию. «Ключевым риском для золота остается замедление процесса смягчения монетарной политики ФРС и сохранение процентных ставок на повышенном уровне, что могло бы оказать давление на котировки металла. Причинами для этого может стать сохранение относительно высоких темпов инфляции в США, в том числе из-за тарифной политики Трампа и обещаний налоговых льгот для американских компаний»,— предупреждает старший аналитик «Тринфико» Алина Караваева.

Виталий Гайдаев