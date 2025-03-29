Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек
В Мьянме в результате землетрясения, которое произошло 28 марта, погибли 1644 человека. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на власти. Еще 139 человек числятся пропавшими без вести, 3,4 тыс. человек пострадали.
Фото: Aung Shine Oo / AP
В соседнем с Мьянмой Таиланде известно о смерти 10 человек, а еще около 100 находятся под завалами. О пострадавших россиянах не сообщалось.
Ранее СМИ говорили о 694 погибших. В стране объявлено чрезвычайное положение. В течение последних суток сообщалось о многочисленных афтершоках землетрясения. Подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.
Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от бедствия.
Подробности — в публикации «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».