Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек

В Мьянме в результате землетрясения, которое произошло 28 марта, погибли 1644 человека. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на власти. Еще 139 человек числятся пропавшими без вести, 3,4 тыс. человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aung Shine Oo / AP Фото: Aung Shine Oo / AP

В соседнем с Мьянмой Таиланде известно о смерти 10 человек, а еще около 100 находятся под завалами. О пострадавших россиянах не сообщалось.

Ранее СМИ говорили о 694 погибших. В стране объявлено чрезвычайное положение. В течение последних суток сообщалось о многочисленных афтершоках землетрясения. Подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от бедствия.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».